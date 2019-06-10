Экономика

19:06 10.06.2019

Первые деньги на погашение долгов по зарплатам шахтерам должны поступить сегодня-завтра

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Первые деньги на погашение долгов по зарплатам шахтерам должны поступить сегодня-завтра

Первые 41 млн грн, выделенные для погашения задолженности по заработным платам шахтерам, должны поступить в течение ближайших двух дней, сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"В среду на зарплаты шахтерам выделили 300 млн грн, из них первый транш - 41 млн грн живых денег – должно поступить сегодня или завтра", – написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Вместе с тем, она отметила, что эти деньги не решают весь вопрос задолженности.

"Самая большая проблема заключается в том, что нынешняя цена угля – 2800 грн – высокая для "Центрэнерго", которое отказывается покупать уголь по такой цене. Сейчас представители Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, ПАО "Центреенерго" и ГП "Львовуголь" ведут переговоры об уменьшении цены до 2400 грн. Это будет системное решение проблемы", - сообщила пресс-секретарь президента Украины.

Она отметила, что президент со своей стороны делает все возможное для решения вопроса, но "оно остается в пределах компетенции Кабинета министров Украины".

Как сообщалось, на минувшей неделе объявили забастовку горняки двух шахт "Львовугля" – "Степовой" и "Межиричанской". Они требуют выплаты задолженности по зарплате, превышающей по ГП 200 млн грн.

1 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк заявил, что украинское правительство должно разработать эффективный механизм оздоровления ситуации на государственных шахтах, прежде всего – в вопросе усиления безопасности шахтеров.

Теги: #шахтеры #зарплаты #погашение
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