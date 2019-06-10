Экономика

18:30 10.06.2019

USAID выступает за перенос новой модели оптового рынка э/э на 1 октября

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USAID выступает за перенос новой модели оптового рынка э/э на 1 октября

 Проект по энергетической безопасности (ESP) Агентства США по международному развитию (USAID) поддерживает перенос запуска новой модели оптового рынка электрической энергии на 1 октября 2019 года.

Согласно официальному заявлению организации, обнародованному в Facebook, в настоящее время уровень готовности участников рынка, включая готовность нормативно-правовой базы, IT-систем, коммерческого учета, механизмов финансирования гарантий, свидетельствует о наличии рисков, для эффективного функционирования новой модели в случае своевременного запуска.

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"Эти риски усиливаются концентрацией рыночной веса в сегменте генерации и могут привести к росту цен для украинских потребителей", – отмечается в сообщении.

Проект ESP рекомендует при запуске рынка сохранять "безопасный режима" его функционирования до момента устранения рисков (связанных с концентрацией и проблем коммерческого учета) или обеспечения контроля над ними.

Концепция "безопасного режима", предложенная проектом ESP, предусматривает наличие: специальных обязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке э/э населению; правил централизованного рынка двухсторонних договоров со стандартизированными продуктами на базе торговой платформы для электронных аукционов; правил расчета и внедрения ценовых ограничений на рынке двухсторонних договоров, а также на рынке на сутки вперед; ограничений на балансирующем рынке и рынке вспомогательных услуг.

Теги: #usaid #рынок #энергетика
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