Экономика

17:37 10.06.2019

Сервис BlaBlaCar до конца 2019г намерен монетизировать услуги в Украине

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Сервис BlaBlaCar до конца 2019г намерен монетизировать услуги в Украине

Сервис поиска попутчиков для автомобильных поездок BlaBlaCar намерен до конца 2019 года монетизировать свои услуги в Украине, сообщили в пресс-службе компании, отвечая на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В BlaBlaCar отмечают, что для определения оптимальной модели монетизации в Украине, в ноябре 2018 года и в начале апреля 2019 года компания проводила тесты, которые показали, что "украинцы готовы платить за качественный онлайн-сервис".

"Мы регулярно проводим тесты для того, чтобы понять, какая модель была бы оптимальной для монетизации в Украине и получить обратную связь от пользователей… Результаты нам нравятся", - говорится в сообщении компании.

При этом на вопрос о формате и размере оплаты за услугу, в BlaBlaCar ответили, что в настоящий момент компания находится в поиске оптимального решения.

BlaBlaCar (Франция) - крупнейший в мире международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков, основанный в 2006 году. Компания работает в 22 странах мира, совокупная аудитория проекта превышает 70 млн человек.

На данный момент сервис монетизируется во Франции, Бельгии, Испании, Португалии, Великобритании, Италии, Германии, Польши.

На рынок Украины BlaBlaCar вышел в начале 2014 года, купив украинский стартап "Подорожник".

Теги: #blablacar #сервис
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