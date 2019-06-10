МЭРТ аннулировал лицензии трех туроператоров

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) аннулировало лицензии трем туроператорам, еще семи поручило устранить нарушения.

"Департамент туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли Украины провел 13 проверок, три из которых внеплановые. По их результатам оказалось, что только четыре туроператора добросовестно выполняют установленные лицензионные условия… Однако еще трем операторам – ООО "Сеть агенций "Горящие туры", ЧП "Лаки-тур", ЧП "Дионис-Прага-Украина" – лицензии аннулированы", – сообщил в соцсети Facebook замминистра экономического развития Михаил Титарчук.

По его словам, семь проверенных туроператоров выполняют условия лицензии частично, и им было поручено устранить нарушения. Так, руководители филиалов не имеют необходимого стажа в сфере туризма, не поданы статистические отчеты, не обновлены данные в органах лицензирования о банковских гарантиях, закрытии отделений, договорах страхования.