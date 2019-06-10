Альфа-Банк и Payoneer запустили в Украине онлайн-сервис зачисления платежей

Альфа-Банк Украина (Киев) и американская платежная компания Payoneer запустили в Украине круглосуточный онлайн-сервис зачисления платежей, сообщается в пресс-релизе банка.

Согласно сообщению, фрилансеры смогут получать средства на счет Альфа-Банка с аккаунта Payoneer без дополнительных комиссий, в то время как стандартная комиссия сервиса Payoneer составляет 2% суммы платежа.

Чтобы воспользоваться услугой аккаунта Payoneer, клиентам банка необходимо в аккаунте Payoneer указать реквизиты своей платежной карты или текущего счета. После перечисления средств на карту банка, они будут зачислены не позднее следующего рабочего дня.

Открыть счет дистанционно клиенты могут на интернет-платформе для предпринимателей "ОК, Альфа", говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце октября 2016 года была завершена операция по передаче 99,9% акций ПАО "Укрсоцбанк" от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S.A. (АВНН), основным активом которого в Украине является Альфа-Банк, в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.

В настоящее время группа ABH Holdings S.A. проводит консолидацию активов в Украине, что приведет к созданию на базе Альфа-Банка (Украина) крупнейшего в стране частного банка.

АВНН имеет инвестиции в финансовые учреждения в Украине, Беларуси, Российской Федерации, Казахстане и Нидерландах, а также представительства на Кипре и в Великобритании.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов Альфа - Банк занимал 6-е место (69,614 млрд грн), Укрсоцбанк –12 -е место (37,832 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.