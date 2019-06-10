Экономика

16:52 10.06.2019

Ассоциация газотрейтеров заявляет о риске коллапса на рынке газа из-за проблем с оплатой положительных небалансов

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Ассоциация газотрейтеров заявляет о риске коллапса на рынке газа из-за проблем с оплатой положительных небалансов

Ассоциация газовых трейдеров Украины призывает Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также органы исполнительной власти поспособствовать решению проблемы с отсутствием на надлежащем уровне расчетов оператора газотранспортной системы АО "Укртрансгаз" (УТГ) с поставщиками газа за положительные небалансы природного газа.

В своем пресс-релизе, ссылаясь на данные оператора ГТС, ассоциация подчеркнула, что за два месяца (март-апрель) текущего года сумма положительных небалансов составила 530 млн грн. Однако оператор ГТС не может в полном объеме обеспечить их выплату по причине того, что действующая редакция кодекса позволяет операторам газораспределительных сетей (ГРС) и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) наращивать задолженность перед оператором за отрицательные небалансы.

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В ассоциации заявили, что отсутствие выплат на надлежащем уровне несет в себе риски коллапса на рынке и угрозу закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) на запланированном к следующему отопительному сезону уровне (20 млрд куб. м).

Как сообщалось, 5 июня "Укртрансгаз" заявил о преддефолтном состоянии на рынке природного газа из-за отрицательного небаланса, возникшего, по данным оператора, преимущественно в результате несанкционированного отбора газа операторами газораспределительных сетей (ГРМ) из системы. В денежном выражении отрицательные небалансы составили 2,5 млрд грн, положительные - 0,53 млрд грн. При этом УТГ смог выплатить контрагентам за них 0,27 млрд грн.

Теги: #газ #расчеты #укртрансгаз #нкрэку
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