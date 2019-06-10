Экономика

16:02 10.06.2019

Глава Совета НБУ Данилишин считает завышенным значение учетной ставки 17,5%

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Глава Совета НБУ Данилишин считает завышенным значение учетной ставки 17,5%

 Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин считает завышенным значение учетной ставки 17,5%.

"…Сегодняшнее значение учетной ставки 17,5% является завышенным, особенно в условиях, когда влияние монетарных факторов снижается, а в летние месяцы можно ожидать дефляции. В целом прогнозируется тенденция к замедлению темпов инфляции", - написал Данилишин на своей странице в Фейсбук.

"Недостаточно убедительно выглядят утверждения, что внутренний спрос продолжал стремительно расширяться и распространение в информационном пространстве спекуляций на тему внешнего государственного долга. Все это свидетельствует о том, что пока правление НБУ осуществляет достаточно жесткую монетарную политику и ее смягчение переносится", - отметил он.

Данилишин также сообщил, что Совет НБУ не принимает участие в установлении учетной ставки, что, расходится с практикой ряда центробанков мира. По его оценке, начинать повышать учетную ставку нужно было в июле-2017, а не в октябре-2017, а начинать снижать можно было осенью 2018 года, а не весной 2019 года.

Правление НБУ 6 июня решило сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых. "Это необходимо для страхования от инфляционных рисков, которые усилились с момента определения предыдущего решения в апреле ( о снижении ставки с 18%) и достижения цели 5% в следующем году", – говорится в сообщении НБУ.

Теги: #нбу #ставка #данилишин
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