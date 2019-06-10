Экономика

14:43 10.06.2019

Принятый механизм PSO приведет к росту цены э/э для небытовых потребителей на 40% – письмо к правительству

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Принятый механизм PSO приведет к росту цены э/э для небытовых потребителей на 40% – письмо к правительству

 Утвержденный Кабинетом министров 5 июня механизм возложения специальных обязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке э/э для нужд населения неизбежно приведет к росту цены для небытовых потребителей на 40%, об этом идет речь в письме НЭК "Укрэнерго" к премьер-министру Владимиру Гройсману, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Как отмечено в документе, в настоящее время в тарифе на услуги компании по диспетчерскому управлению не предусмотрены средства на компенсацию поставщикам универсальных услуг (ПУУ) расходов, связанных с выполнением ими спецобязательств. В случае если Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предусмотрит соответствующую компенсацию, то она может быть включена только в тариф компании на передачу э/э.

"Это неизбежно приведет к росту цен для всех категорий потребителей, кроме населения. Речь идет в первую очередь об украинском бизнесе, в частности, промышленности, для которой стоимость э/э по расчетам НКРЭКУ вырастет как минимум на 40%, в том числе и за счет включения в тариф "Укрэнерго" указанных расходов", – отмечено в тексте письма.

В своем письме компания обращает внимание правительства на то, что утвержденный механизм PSO технически невозможен для реализации по отношению к населению, проживающему на территории острова Бурштынской ТЭС.

Кроме того, в документе отмечено, что механизм содержит риски безопасности функционирования объединенной энергосистемы Украины. Это может стать следствием несвоевременных расчетов потребителей, при которых НЭК будет вынуждено осуществлять компенсацию поставщикам за счет других видов деятельности оператора системы распределения.

Теги: #укрэнерго #цены #pso
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