Экономика

13:50 10.06.2019

Запасы газа в ПХГ Украины превысили 12 млрд куб. м

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Запасы газа в ПХГ Украины превысили 12 млрд куб. м

 Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 10 июля 2019 года составляют 12,050 млрд куб. м, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

Данный объем на 20% (на 1,967 млрд куб. м) превышает показатель предыдущего года. За первую декаду июня среднемесячный объем закачки составил 72 млн куб м. В целом за неделю, в период с 3 по 10 июня 2019 года, объем газа в ПХГ увеличился на 5,1% (на 592 млн куб.м).

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Как сообщалось, опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно, запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ). Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уже заявил о планах накопления к ноябрю 2019 года около 20 млрд куб. м газа, что на 3-4 млрд куб. м больше практики последних лет.

Это связано с тем, что отсутствие импорта и транзита газа со стороны РФ по ГТС Украины вынудит страну начать его реверс с запада страны, где расположены наибольшие по емкости хранилища, на восток.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, в случае прекращения РФ транзита газа через ГТС Украины только половина из имеющихся мощностей на западной границе страны (Словакия – 42,5 млн куб. м/сутки, Венгрия – 19,5 млн куб. м/сутки, Польша – 6,4 млн куб. м) смогут быть задействованы для импорта газа со стороны Европы, поскольку не все они являются беспрерывными.

Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Теги: #газ #укртрансгаз #пхг
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