Владелец сети ProStor решил расширить ТРЦ Appolo в Днепре

ООО "Континент" (Днепр) украинского бизнесмена, владельца сети магазинов по продаже парфюмерно-косметической продукции ProStor, Вадима Тугая инвестирует в расширение торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Appolo в Днепре с целью усилить лидирующие позиции на местном рынке торговой недвижимости.

"Строительство второй очереди Appolo идет согласно графику, планируем открытие в ноябре текущего года. Объект будет состоять из трех уровней общей площадью 15 тыс. кв. м, из них 10 тыс. кв. м будут отведены под аренду. В итоге общая площадь ТРЦ Appolo составит порядка 50 тыс. и арендная 30 тыс. кв. м", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель проекта Валерий Калинковский.

Как он уточнил, главным инвестором и заказчиком строительства второй очереди ТРЦ Appolo является ООО "Континент".

По словам Калинковского, на сегодня уже подписаны договора аренды с оператором "Панета кино", который запустит в объекте семизальный кинотеатр на 3 тыс. кв. м, и сетью ресторанов быстрого питания McDonald's. Остальные арендаторы находятся на этапе подписания договоров с эксклюзивным брокером ТРЦ Appolo – компанией UTG.

Проект расширения также предусматривает обновление первой очереди ТРЦ Appolo, запуск которой состоялся в 2009 году, подчеркивают в UTG.

По данным брокера, реконцепция предусматривает обновление состава арендаторов первой очереди путем расширения ритейла одежды и обуви, а также создание специализированных зон товаров для детей и магазинов для дома, др. В объекте планируется открыть магазины новых операторов, в том числе еще не представленных в Днепре, что существенно усилит tenant-mix ТРЦ.

Согласно концепции, разработанной специалистами UTG, в новой очереди разместятся современные сетевые универмаги одежды и обуви, а также большая зона ресторанов и фудкортов.

По словам директора UTG Евгении Локтионовой, после запуска в эксплуатацию второй очереди Appolo планируемая ежедневная посещаемость ТЦ увеличится в полтора раза. "Тем самым ТРЦ станет одним из самых посещаемых и популярных объектов торговой недвижимости в Днепре", - отметила эксперт.

ТРК Appolo по ул.Титова, 36 в Чечеловском районе Днепра открыт в 2009 году. Общая площадь объекта составляет 35 тыс. кв. м, арендная - 20 тыс. кв. м. Инфраструктура комплекса включает также паркинг на 500 мест.

По данным сайта ТРЦ Appolo, посещаемость первой очереди в будние дни составляет 14 тыс. чел. в день, в выходные – 18 тыс.

Якорем ТРЦ является крупнейший в Днепре супермаркет Varus (5,3 тыс. кв. м), а также магазины известных операторов JYSK, COMFY, "Эльдорадо", "Мегаспорт", "Антошка" и др.

UTG создана в 2001 году. Специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 180 объектов недвижимости. Среди них – ТРЦ Lavina Mall, Ocean Plaza, Gulliver, Smart Plaza Politech, Smart Plaza Obolon, Европарк, New Way, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков), Global.UA (Житомир) и др.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на 1 апреля 2019 года 30%-ная в уставном капитале ООО "Ю.Ти.Джи." (Киев) принадлежит И.Мельнику, 65% – Вадиму Непоседову, 5% – Артему Непоседову.

Уставный капитал составляет 1 млн грн.