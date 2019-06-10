Экономика

12:01 10.06.2019

Украина готовит 7-летние евробонды в евро, начнет road show 10 июня - источник

1 мин читать
Украина готовит 7-летние евробонды в евро, начнет road show 10 июня - источник

 Украина планирует разместить 7-летние еврооблигации в евро, встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начнутся 10 июня, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Road show пройдет в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторами сделки назначены BNP Paribas и Goldman Sachs.

В октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму $2 млрд: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на $750 млн с доходностью 9% и 10- летние евробонды на $1,25 млрд с доходностью 9,75%.

В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на $350 млн. WSJ со ссылкой на источники, знакомые с этой сделкой, сообщала, что все доразмещенные евробонды в рамках частной сделки были выкуплены банком JP Morgan (он же выступил единственным организатором доразмещения).

Теги: #еврооблигации #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:10 10.06.2019
В связи с выбросом химикатов в р. Рось прекращена робота работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, обеспечивающая водой Белую Церковь и Умань – ГСЧС

В связи с выбросом химикатов в р. Рось прекращена робота работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, обеспечивающая водой Белую Церковь и Умань – ГСЧС

07:53 10.06.2019
В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления - СМИ

В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления - СМИ

07:21 10.06.2019
Боевики НВФ 26 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики НВФ 26 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

05:27 10.06.2019
У жителя Черновцов изъяли два килограмма амфетамина и взрывные пакеты на общую сумму 600 000 грн - полиция

У жителя Черновцов изъяли два килограмма амфетамина и взрывные пакеты на общую сумму 600 000 грн - полиция

01:33 10.06.2019
В Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове - МИД

В Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове - МИД

01:30 10.06.2019
В СНБО проанализировали возможные угрозы безопасности в регионе в связи с ситуацией в Молдове – Данилюк

В СНБО проанализировали возможные угрозы безопасности в регионе в связи с ситуацией в Молдове – Данилюк

00:03 10.06.2019
Во время концерта на Потемкинской лестнице в Одессе упала металлоконструкция со звуковым оборудованием – полиция

Во время концерта на Потемкинской лестнице в Одессе упала металлоконструкция со звуковым оборудованием – полиция

22:27 09.06.2019
Украина не признает результатов "выборов" в Цхинвальском регионе Грузии – МИД

Украина не признает результатов "выборов" в Цхинвальском регионе Грузии – МИД

22:08 09.06.2019
Ситуация с загрязнением водоемов, сложившаяся в результате ДТП в Винницкой области, находится на контроле ГСЧС Украины - Чечеткин

Ситуация с загрязнением водоемов, сложившаяся в результате ДТП в Винницкой области, находится на контроле ГСЧС Украины - Чечеткин

21:11 09.06.2019
За выброс химикатов в реку в Винницкой области открыто уголовное дело - полиция

За выброс химикатов в реку в Винницкой области открыто уголовное дело - полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Торговые войны США с другими странами могут вылиться в падение мирового ВВП в 2020 году – МВФ

"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" исключительно в 3-стороннем формате

Исполнительный директор "Нафтогаза" считает скидки "Газпрома" химерными, призывает выполнять текущий контракт и решения судов

Международные резервы Украины в мае уменьшились на 5,5% - НБУ

Бойко и Медведчук продолжают обсуждать в РФ сотрудничество с "Газпромом"

ПОСЛЕДНЕЕ

Корпорация "Богдан" досрочно поставила 20 школьных автобусов Житомирской ОГА

Владелец сети ProStor решил расширить ТРЦ Appolo в Днепре

Запуск нового рынка э/э должен сопровождаться передачей права устанавливать тарифы ЖКХ местным властям - Зубко

Министры финансов G20 обеспокоепны ростом напряженности в сфере торговли

Рост цен на нефть продолжается, Brent подорожала до $63,71 за баррель

United Technologies и Raytheon объединят аэрокосмический бизнес

Торговые войны США с другими странами могут вылиться в падение мирового ВВП в 2020 году – МВФ

Доходность гособлигаций США упадет до рекордного минимума к концу года

Запрет круизов на Кубу может ударить по прибыли американских круизных компаний

Представители ЦБ Беларуси приняли участие в заседании комитета НБУ по монетарной политике

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА