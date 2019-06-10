Украина готовит 7-летние евробонды в евро, начнет road show 10 июня - источник

Украина планирует разместить 7-летние еврооблигации в евро, встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начнутся 10 июня, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Road show пройдет в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторами сделки назначены BNP Paribas и Goldman Sachs.

В октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму $2 млрд: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на $750 млн с доходностью 9% и 10- летние евробонды на $1,25 млрд с доходностью 9,75%.

В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на $350 млн. WSJ со ссылкой на источники, знакомые с этой сделкой, сообщала, что все доразмещенные евробонды в рамках частной сделки были выкуплены банком JP Morgan (он же выступил единственным организатором доразмещения).