Экономика

11:23 10.06.2019

Запуск нового рынка э/э должен сопровождаться передачей права устанавливать тарифы ЖКХ местным властям - Зубко

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Запуск нового рынка э/э должен сопровождаться передачей права устанавливать тарифы ЖКХ местным властям - Зубко

Неурегулированность ряда вопросов работы новой модели рынка э/э после его запуска может привести к ряду проблем экономике, в частности, в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ), для их решения необходимо передать право устанавливать тарифы на воду и тепло местным властям.

Об этом написал вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКЗ Геннадий Зубко на своей странице в Facebook, подчеркнув, что рано или поздно рынок э/э должен заработать в Украине, как в любой европейской стране.

Он напомнил, что Кабинет министров вначале июня принял решение о спецобязательствах, обеспечив механизм удержания цен на э/э для населения на нынешнем уровне при запуске нового энергорынка.

"С другой стороны, прогнозная цена э/э для всех потребителей на рынке вырастет на 40-50% и достигнет около 3,25 грн. за 1 кВт-ч (с НДС). А это значит, что она найдет отражение в себестоимости товаров и услуг для того же населения. И не в худшем состоянии окажутся те предприятия, которые сами регулируют цены на свою продукцию. Заложниками ситуации станут предприятия, стоимость услуг которых регулируется на государственном уровне", - написал вице-премьер-министр.

При значительном удорожании э/э водоканалы не смогут ее оплачивать, поскольку технически не могут оперативно корректировать тарифы на водоснабжение и водоотвод в соответствие с изменением стоимости э/э, подчеркнул Зубко.

Он выступил за возврат местным властям права устанавливать тарифы на воду и тепло. По его мнению, после передачи этих функций Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ситуация не улучшилась – "политический" апекс не устранен, "единый" подход не учитывает специфику каждого водоканала, а тарифы пересматриваются несвоевременно и не обеспечивают возмещение затрат предприятий, что влечет необходимость выделения последним дотаций из местных бюджетов.

Зубко выразил надежду, что проблему экономически обоснованного уровня тарифов на воду урегулирует законопроект №10228, зарегистрированный в апреле текущего года. Вице-премьер также напомнил, что Минрегион подготовил законопроект №9424, который также, в частности касается передачи функции установления тарифов ЖКХ на места, однако парламент так его и не рассмотрел.

Как сообщалось, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.

Теги: #жкх #электроэнергия #зубко
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