Министры финансов G20 обеспокоепны ростом напряженности в сфере торговли

Министры финансов стран G20 озабочены ростом напряженности в сфере торговли и геополитики и влиянием, которое это может оказать на глобальную экономику, говорится в итоговом коммюнике встречи.

"Уровень напряженности в торговле и геополитике вырос", - говорится в совместном коммюнике по итогам двух дней дискуссий в японской Фукуоке.

Рост мировой экономики может несколько ускорится в конце 2019-2020 гг, считают участники встречи. Однако он остается низким, и существуют риски его замедления.

Страны G20 готовы принять меры по противостоянию возникающим рискам.

Наблюдатели отмечают, что нынешняя напряженность в значительной степени вызвана торговой войной между США и Китаем - двумя крупнейшими экономиками мира, хотя об этом в коммюнике напрямую и не говорится.

На выходных США дали надежду, что эти разногласия могут быть разрешены. Как сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин должны провести встречу на саммите "двадцатки", который пройдет в японской Осаке 28-29 июня.