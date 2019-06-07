Экономика

18:35 07.06.2019

Запрет круизов на Кубу может ударить по прибыли американских круизных компаний

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Запрет круизов на Кубу может ударить по прибыли американских круизных компаний

Крупнейшие американские круизные компании предупреждают, что введение властями США новых ограничений на посещение Кубы негативно скажется на их финансовых результатах.

Администрация президента США Дональда Трампа объявила во вторник, что запретит американским гражданам выезжать на Кубу в составе групп в образовательные поездки. Кроме того, запрещается посещение Кубы на пассажирских и прогулочных судах, в том числе круизных лайнерах и яхтах, а также с помощью частных и корпоративных самолетов.

Новые правила, которые сразу же вступили в силу, вынуждают американских операторов круизных маршрутов, таких как Royal Caribbean Cruises Ltd. и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., пересматривать свои прогнозы, пишет Marketwatch. При этом необходимость менять маршруты в столь короткие сроки, как ожидается, окажет дополнительное негативное воздействие на показатели.

Royal Caribbean прогнозирует, что негативный эффект на прибыль в 2019 году от запрета на заходы круизных судов на Кубу может достичь 3,5%. Согласно оценкам компании, новые правила могут уменьшить скорректированную прибыль на 25-35 центов. Аналитики, опрошенные исследовательской фирмой FactSet, в среднем ожидают прибыль на акцию на уровне $9,87.

Компания тем не менее отмечает, что результатом этих изменений в политике стали лишь "краткосрочные последствия для наших гостей, деятельности и прибыли". "К счастью, у нас много альтернативных и привлекательных направлений, чтобы наши гости могли выбирать", - сказал финансовый директор Royal Caribbean Джейсон Либерти.

Norwegian Cruise Line сообщила, что запрет круизов на Кубу может снизить ее прогнозируемую прибыль на акцию в 2019 году примерно на 8%. Влияние новых ограничений на скорректированную прибыль в 2019 году оценивается примерно в 35-45 центов. Прогноз опрошенных FactSet аналитиков предусматривает скорректированную прибыль на акцию на уровне $5,49.

Акции Royal Caribbean дорожают на 2,8% в ходе торгов в пятницу, цена бумаг Norwegian Cruise Line растет на 2,5%.

Теги: #сша #запрет #туризм #куба #круиз
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