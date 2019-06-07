Представители ЦБ Беларуси приняли участие в заседании комитета НБУ по монетарной политике

Замглавы правления Центрального банка Беларуси (ЦББ) Сергей Калечиц и замначальника Главного управления монетарной политики и экономанализа ЦББ Андрей Категов 5 июня приняли участие в заседании Комитета по монетарной политике НБУ (рассматривавшего в тот день вопрос учетной ставки – ИФ), говорится в пресс-релизе ЦБ Беларуси.

Согласно ему, затем 7 июня в Ривне прошло 14-е заседание Консультативного совета центральных банков Республики Беларусь и Украины с участием глав обоих центральных банков Павла Каллаура и Якова Смолия.

Стороны обсудили либерализацию валютного законодательства, поделились опытом оптимизации структуры и централизации выполняемых функций, повышением прозрачности коммуникационной деятельности центральных банков двух стран, отмечается в пресс-релизах регуляторов.

Украина, в частности, поделилась опытом реализации проектов технической помощи Европейского союза, одним из бенефициаров по которым выступает Нацбанк.