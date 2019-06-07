Хозсуд Киева подтвердил 13,4 млн грн штрафа "Артемсоли" – АМКУ

Хозяйственный суд Киева подтвердил 13,4 млн грн штрафа за нарушение антимонопольного законодательства госпредприятием "Артемсоль", сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

"Хозяйственный суд Киева 6 июня отказал в удовлетворении исковых требований ГП "Артемсоль" о признании частично недействительным решения комитета… Указанным решением признано, что с января 2015 года по март 2017 года "Артемсоль" занимала монопольное положение на рынках первичной реализации соли для промышленной переработки и соли поваренной", – говорится в сообщении АМКУ.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года АМКУ оштрафовало госпредприятие на 13 млн 373 тыс. грн. По данным ведомства, компания применяла разные цены по равнозначным договорам купли-продажи и дилерским контрактам, а также безосновательно отказывалась продавать соль потенциальным заказчикам и дилерам.

"Артемсоль" в 2018г увеличила производство соли на 22,4%, до 2,1 млн тонн. Доля экспорта составила свыше 45% – 952 тыс. тонн (+25% к 2017 году).

ГП "Артемсоль" в 2018 году осуществляло поставки в Венгрию, Польшу, Словакию, Румынию, Сербию и другие страны.

"Артемсоль" – одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности ГП "Артемсоль" находятся в Соледаре Донецкой области. Предприятие экспортирует продукцию в 19 стран мира.