Экономика

16:42 07.06.2019

НБУ проиграл апелляцию о возмещении ущерба в размере 128,9 млн акционеру ликвидируемого Радикал Банка, подаст кассацию

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НБУ проиграл апелляцию о возмещении ущерба в размере 128,9 млн акционеру ликвидируемого Радикал Банка, подаст кассацию

Северный апелляционный хозяйственный суд 29 мая отклонил апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение Хозяйственного суда Киева от 4 марта 2019 года, которым был удовлетворен иск к НБУ о возмещении ущерба в размере 128,9 млн акционеру ликвидируемого Радикал Банка - ООО "Промышленная инновационная компания" (Киевская обл.).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ, НБУ не соглашается с решением суда и намерен подать кассационную жалобу.

Как сообщалось, Хозсуд Киева 4 марта 2019 года удовлетворил иск "Промышленной инновационной компании" и постановил взыскать с НБУ в пользу истца 128,9 млн грн в качестве возмещения в связи решением об отнесении Радикал Банка к категории неплатежеспособных.

Как сообщалось, НБУ 9 июля 2015 года отнес Радикал Банк к категории неплатежеспособных в связи с тем, что по итогам проверки операционных касс и отделений банка было установлено грубое нарушение законодательства в сфере наличного обращения.

Как сообщалось, "Промышленная инновационная компания сконцентрировала" 71% акций Радикал Банка в июне 2015 года.

Участниками "Промышленной инновационной компании" являются Анри Веремийченко и Максим Шпак.

Теги: #нбу #украина #суд #радикал_банк
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