Доллар падает к евро и иене на торгах в пятницу из-за не оправдавших ожидания статданных США

Доллар дешевеет к евро и иене в ходе дневных торгов в пятницу, давление на американскую валюту оказывают данные, согласно которым рост числа рабочих мест в США в мае оказался значительно слабее прогнозов.

К 15:35 МСК пара евро-доллар торгуется на уровне $1,1308 против $1,1276 по итогам предыдущих торгов.

Курс доллара к иене составляет 108,08 иены по сравнению со 108,40 иены на закрытие торгов в четверг. Евро к иене в пятницу торгуется на уровне 122,25 иены по сравнению со 122,22 иены по итогам торгов предыдущего дня.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в пятницу падает на 0,31%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается на 0,3%.

Число рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 75 тыс. человек, свидетельствуют данные министерства труда страны. Результат оказался гораздо хуже прогноза: аналитики в среднем ожидали повышения на 185 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Безработица в США в прошлом месяце осталась на отметке 3,6%, что является минимумом с 1969 года.

Данные стали еще одним свидетельством замедления роста экономики, пишут аналитики MarketWatch.

Ослабление темпов роста числа рабочих мест может оказать дополнительное давление на Федеральную резервную систему (ФРС) относительно необходимости снижения базовой процентной ставки, отмечают аналитики.

Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее на этой неделе заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), реальный ВВП США по итогам 2019 года увеличится на 2,6%, а в последующие годы темпы подъема опустятся ниже 2%. Предпринятые в 2017-2018 годах фискальные действия - снижение налогов и увеличение как военных, так и других расходов - способствовали росту экономики на 2,9% в прошлом году. Однако влияние этих факторов исчезнет в течение нескольких следующих лет, что приведет к замедлению темпов экономического подъема, говорится в докладе МВФ по итогам консультаций с США.

Между тем ЕЦБ по итогам очередного заседания, прошедшего в четверг, не стал менять ключевые процентные ставки, что совпало с ожиданиями рынка.

Вместе с тем руководство ЕЦБ удивило инвесторов, объявив о намерении сохранять ставки неизменными по крайней мере до конца первой половины 2020 года. Ранее ожидалось, что ставки останутся на прежнем уровне до конца 2019 года.

Глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил, что Центробанк готов действовать в случае неблагоприятных условий.

Внимание участников рынка остается приковано к конфликту США с торговыми партнерами.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации США сообщило, что Вашингтон может отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики.

Тем не менее один из источников отметил, что наиболее вероятным все же является то, что США обложат пошлинами мексиканские товары с 10 июня, как и обещал президент Дональд Трамп. Как сообщалось, это решение Трамп привязал к проблеме нелегальной миграции, отметив, что пошлины будут отменены, когда поток нелегальных мигрантов из Мексики в США прекратится.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в среду снизило суверенный рейтинг Мексики с "ВВВ+" до "ВВВ" со "стабильным" прогнозом, тогда как агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз рейтинга страны со "стабильного" до "негативного", сообщается в пресс-релизах агентств.

Фунт стерлингов торгуется к доллару на уровне $1,2751 по сравнению с $1,2694 по итогам сессии в четверг.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу официально покидает пост лидера Консервативной партии. В то же время она останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника.

Претенденты на пост лидера консерваторов и, соответственно, премьер-министра Великобритании представят свои кандидатуры 10 июня. Голосования по кандидатурам среди депутатов-консерваторов начнутся в парламенте 13 июня.