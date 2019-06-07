Экономика

15:19 07.06.2019

Исполнительный директор "Нафтогаза" считает скидки "Газпрома" химерными, призывает выполнять текущий контракт и решения судов

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Исполнительный директор "Нафтогаза" считает скидки "Газпрома" химерными, призывает выполнять текущий контракт и решения судов

Исполнительны директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает озвученные "Газпромом" скидки на природный газ химерными и призывает российскую компанию выполнять текущий контракт и решения судов.

"Сначала они завышают цену на 100% от справедливой рыночной цены, а затем дают "скидку" в 24%. Это на кого рассчитано?", – написал Витренко на своей странице в соцсети Facebook.

Он напомнил, что Россия в течение долгого времени получала от Украины оплату за газ, сумма которой на $5 млрд превышала объем средств, выплачиваемый российской стороной украинскому государству за транзит.

"Теперь Россия платит за транзит почти на $1 млрд больше, чем "Нафтогаз" тратит на весь импортируемый газ. То есть, сейчас деньги идут из России в Украину. Это и не устраивает РФ, она хочет, чтобы Украина намного меньше получала за транзит, чем платила России за газ", – отметил он, подчеркнув, что настоящее время "Нафтогаз" закупает ресурс в ЕС дешевле, чем предлагает сейчас "Газпром" по скидкам.

Кроме того, Витренко напомнил, что предложения, подобные тем, которые были озвучены в пятницу главой российской компании Алексеем Миллером Юрию Бойко и Виктору Медведчуку, предлагались также на двухсторонних приговорах и должностным лицам "Нафтогаза".

"Так что ничего уникального в предложениях Бойко и Медведчуку нет, никакой "дешевый газ" из России они не привезут", – добавил Витренко.

Примечательным в этой ситуации, по его мнению, является факт признания российской стороной, что для нее поставки газа в Украину являются куда более важными, чем транзит через Украину.

Кроме того, исполнительный директор НАК напомнил, что "Газпром", начиная с апреля 2018 года, не выполняет свои контрактные обязательства по поставке газа в Украину.

"И поэтому через новый арбитраж в Стокгольме мы вынудим "Газпром" заплатить за это сотни миллионов долларов. Так что даже не нужны ваши химерные "скидки", просто выполняйте контракт и решения международных судов", – подытожил он.

Ранее в пятницу глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности начать переговоры о прямых поставках в Украину, которые позволят снизить цену на газ для потребителей на 25% от существующей, и увязал их с переговорами о продлении транзита на период после 2019 года.

Миллер высказался за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам, тогда как последние годы стороны встречаются преимущественно в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.

 

Теги: #цена_на_газ #газпром #россия #витренко #украина #нафтогаз_украины
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