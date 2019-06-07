Нефтяной рынок активно восстанавливается, нивелирует падение с начала недели

Нефть эталонных марок демонстрирует значительный рост в ходе торгов в пятницу и пытается отыграть падение с начала недели.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:35 МСК подорожали на $1 (1,62%) - до $62,67 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,75 (1,43%) - до $53,34 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 1,1%, WTI подешевела на 0,3%.

Рынок получил поддержку из-за сообщений СМИ о том, что США могут отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики.

Как сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, такая возможность рассматривается. По словам источника, Вашингтон понимает, что Мексика очень серьезно относится к текущим переговорам с США и пытается принять меры, которые могли бы ослабить опасения Трампа по поводу нелегальной иммиграции.

Если Вашингтон все же введет обещанные пошлины, а Мексика продолжит выполнять данные властями страны обещания по ограничению нелегальной иммиграции, срок действия пошлин будет очень коротким, полагает источник.

Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что рынок ждет от России и Саудовской Аравии определенных действий, поэтому кооперация стран в рамках сделки ОПЕК+ будет продолжаться. По его словам, цены нефти ниже $60 за баррель не дают инвесторам уверенности в инвестициях.

Министр выразил уверенность в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи до конца 2019 года.

"Мы уверены, что ОПЕК и Россия сделают все, что в их силах, чтобы предотвратить излишек нефти на рынке и обеспечить более высокие цены", - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фритш.