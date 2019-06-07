Лукашенко считает белорусскую нефть потенциальным ресурсом для национальных НПЗ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что добываемая в стране нефть может стать одним из перспективных ресурсов для нефтеперерабатывающего комплекса страны.

"Мы просто напрочь забыли, что мы еще и сами чуть меньше 2 млн тонн, но добываем в Беларуси хорошей, качественной нефти. Не забывайте об этом. Это тоже перспектива нашего развития", - сказал Лукашенко в ходе совещания на ОАО "Нафтан" по перспективам развития нефтепереработки в Белоруссии.

В свою очередь генеральный директор государственного ПО "Белоруснефть", которое занимается добычей нефти в Беларуси и в ряде других стран, подчеркнул важность развития отечественной нефтедобычи для обеспечения энергетической безопасности Белоруссии.

"Основная задача перед коллективом - это стабилизация и пусть небольшой, но рост добычи нефти. Действительно, в Беларуси добывается качественная нефть, которая используется для хороших технологических процессов на НПЗ. Поэтому важно и с точки зрения обеспечения энергетической безопасности нашей страны продолжать добычу нефти", - сказал Александр Ляхов после совещания с участием Лукашенко.

Гендиректор "Белоруснефти" отметил, что актуальность переработки нефти собственной добычи растет в связи с модернизацией белорусских НПЗ. "Растет глубина нефтепереработки на белорусских заводах, выход светлых нефтепродуктов. Поэтому каждая тонна добытой в Беларуси нефти очень важна для нашего рынка и страны", - сказал Ляхов, которого цитирует агентство БелТА.

Между тем, он констатировал, что цена белорусской нефти будет выше по сравнению с импортируемой из РФ из-за высоких издержек при добыче. "Во-первых, у нас уже истощенные месторождения. Но преимущество нашей нефти заключается в том, что она добывается в логистически развитом регионе - близость НПЗ и рынков по сбыту нефти", - считает гендиректор.

Кроме того, по его словам, "Белоруснефть" продолжит развивать и свои зарубежные проекты (нефтедобыча на Янгпуре в России, в Эквадоре и Венесуэле - ИФ). "Да, мы можем продвинуться. И мы это делаем. Сегодня мы активно ведем добычу нефти в Российской Федерации, в Эквадоре. И с каждым годом добычу наращиваем. Работаем по всему циклу - не только добычи, но и нефтесервисных услуг. Особенно в Российской Федерации и в Украине", - сказал Ляхов.

Как сообщалось, Белоруссия в последние годы добывает около 1,7 млн тонн нефти в год. Весь объем добытой нефти экспортируется в страны ЕС по нефтепроводу "Дружба".

Объем нефтепереработки на белорусских НПЗ в настоящее время составляет 18 млн тонн в год. Нефть импортируется из РФ. Суммарные мощности двух белорусских НПЗ по переработке составляют 24 млн тонн нефти в год. Согласно индикативному балансу поставок нефти из РФ Белоруссия может импортировать до 24 млн тонн.

Между тем, согласно договоренностям, которые были достигнуты в 2017 году, Беларусь фактически импортирует 18 млн тонн, а остальные 6 млн тонн "перетамаживаются", то есть в белорусский бюджет из бюджета РФ перечисляются экспортные пошлины на соответствующую сумму без физической поставки нефти.

В начале июня Лукашенко заявил о переговорах с Казахстаном о поставках нефти в Белоруссию. Также белорусская сторона периодически заявляет о планах импорта нефти из других стран через порты Балтии и Украины.

Как сообщалось, поставка кондиционной нефти на НПЗ "Нафтан" по нефтепроводу Сургут-Полоцк сохраняется на уровне 400 тыс. тонн в месячном выражении при потребности завода в сырье на уровне 680 тыс. тонн в месяц. Из-за этого "Нафтан" продолжает работать со сниженной загрузкой на уровне 60%. Трубопровод Унеча-Полоцк, по которому на "Нафтан" ранее поставлялась нефть, заполнен "грязной" нефтью и простаивает.