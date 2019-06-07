Экономика

14:39 07.06.2019

Лукашенко считает белорусскую нефть потенциальным ресурсом для национальных НПЗ

3 мин читать
Лукашенко считает белорусскую нефть потенциальным ресурсом для национальных НПЗ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что добываемая в стране нефть может стать одним из перспективных ресурсов для нефтеперерабатывающего комплекса страны.

"Мы просто напрочь забыли, что мы еще и сами чуть меньше 2 млн тонн, но добываем в Беларуси хорошей, качественной нефти. Не забывайте об этом. Это тоже перспектива нашего развития", - сказал Лукашенко в ходе совещания на ОАО "Нафтан" по перспективам развития нефтепереработки в Белоруссии.

В свою очередь генеральный директор государственного ПО "Белоруснефть", которое занимается добычей нефти в Беларуси и в ряде других стран, подчеркнул важность развития отечественной нефтедобычи для обеспечения энергетической безопасности Белоруссии.

"Основная задача перед коллективом - это стабилизация и пусть небольшой, но рост добычи нефти. Действительно, в Беларуси добывается качественная нефть, которая используется для хороших технологических процессов на НПЗ. Поэтому важно и с точки зрения обеспечения энергетической безопасности нашей страны продолжать добычу нефти", - сказал Александр Ляхов после совещания с участием Лукашенко.

Гендиректор "Белоруснефти" отметил, что актуальность переработки нефти собственной добычи растет в связи с модернизацией белорусских НПЗ. "Растет глубина нефтепереработки на белорусских заводах, выход светлых нефтепродуктов. Поэтому каждая тонна добытой в Беларуси нефти очень важна для нашего рынка и страны", - сказал Ляхов, которого цитирует агентство БелТА.

Между тем, он констатировал, что цена белорусской нефти будет выше по сравнению с импортируемой из РФ из-за высоких издержек при добыче. "Во-первых, у нас уже истощенные месторождения. Но преимущество нашей нефти заключается в том, что она добывается в логистически развитом регионе - близость НПЗ и рынков по сбыту нефти", - считает гендиректор.

Кроме того, по его словам, "Белоруснефть" продолжит развивать и свои зарубежные проекты (нефтедобыча на Янгпуре в России, в Эквадоре и Венесуэле - ИФ). "Да, мы можем продвинуться. И мы это делаем. Сегодня мы активно ведем добычу нефти в Российской Федерации, в Эквадоре. И с каждым годом добычу наращиваем. Работаем по всему циклу - не только добычи, но и нефтесервисных услуг. Особенно в Российской Федерации и в Украине", - сказал Ляхов.

Как сообщалось, Белоруссия в последние годы добывает около 1,7 млн тонн нефти в год. Весь объем добытой нефти экспортируется в страны ЕС по нефтепроводу "Дружба".

Объем нефтепереработки на белорусских НПЗ в настоящее время составляет 18 млн тонн в год. Нефть импортируется из РФ. Суммарные мощности двух белорусских НПЗ по переработке составляют 24 млн тонн нефти в год. Согласно индикативному балансу поставок нефти из РФ Белоруссия может импортировать до 24 млн тонн.

Между тем, согласно договоренностям, которые были достигнуты в 2017 году, Беларусь фактически импортирует 18 млн тонн, а остальные 6 млн тонн "перетамаживаются", то есть в белорусский бюджет из бюджета РФ перечисляются экспортные пошлины на соответствующую сумму без физической поставки нефти.

В начале июня Лукашенко заявил о переговорах с Казахстаном о поставках нефти в Белоруссию. Также белорусская сторона периодически заявляет о планах импорта нефти из других стран через порты Балтии и Украины.

Как сообщалось, поставка кондиционной нефти на НПЗ "Нафтан" по нефтепроводу Сургут-Полоцк сохраняется на уровне 400 тыс. тонн в месячном выражении при потребности завода в сырье на уровне 680 тыс. тонн в месяц. Из-за этого "Нафтан" продолжает работать со сниженной загрузкой на уровне 60%. Трубопровод Унеча-Полоцк, по которому на "Нафтан" ранее поставлялась нефть, заполнен "грязной" нефтью и простаивает.

Теги: #нпз #лукашенко #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:47 07.06.2019
Лукашенко требует компенсации за поставку в Белоруссию "грязной" нефти из РФ

Лукашенко требует компенсации за поставку в Белоруссию "грязной" нефти из РФ

09:36 07.06.2019
ЕС готовит продолжение проекта своей транспортной инфраструктуры на страны Восточного партнерства

ЕС готовит продолжение проекта своей транспортной инфраструктуры на страны Восточного партнерства

21:50 21.05.2019
Минск снял запрет на экспорт нефтепродуктов - "Белнефтехим"

Минск снял запрет на экспорт нефтепродуктов - "Белнефтехим"

18:38 21.05.2019
Украина вводит запретительные пошлины на импорт цемента из РФ, Беларуси и Молдовы

Украина вводит запретительные пошлины на импорт цемента из РФ, Беларуси и Молдовы

09:12 21.05.2019
Опубликовано уведомление о продлении Украиной антидемпингового расследования в отношении импорта стальных прутков из Беларуси и Молдовы

Опубликовано уведомление о продлении Украиной антидемпингового расследования в отношении импорта стальных прутков из Беларуси и Молдовы

10:51 15.05.2019
Вице-премьер Белоруссии Ляшенко 16 мая проведет в Москве переговоры по проблемам поставки и транзита нефти

Вице-премьер Белоруссии Ляшенко 16 мая проведет в Москве переговоры по проблемам поставки и транзита нефти

18:43 10.05.2019
В Минске ожидают восстановления транзита российской нефти в направлении Украины не ранее 13-14 мая

В Минске ожидают восстановления транзита российской нефти в направлении Украины не ранее 13-14 мая

18:06 08.05.2019
ДТП с белорусскими туристами: арестованы водитель грузовика и руководитель рафтиниговой организации

ДТП с белорусскими туристами: арестованы водитель грузовика и руководитель рафтиниговой организации

11:23 07.05.2019
Задержан руководитель Федерации рафтинга Прикарпатья, разрешивший перевозку туристов в грузовике

Задержан руководитель Федерации рафтинга Прикарпатья, разрешивший перевозку туристов в грузовике

12:55 04.05.2019
Бывший замглавы СБ Беларуси Втюрин задержан при получении взятки от российской компании

Бывший замглавы СБ Беларуси Втюрин задержан при получении взятки от российской компании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" исключительно в 3-стороннем формате

Исполнительный директор "Нафтогаза" считает скидки "Газпрома" химерными, призывает выполнять текущий контракт и решения судов

Международные резервы Украины в мае уменьшились на 5,5% - НБУ

Бойко и Медведчук продолжают обсуждать в РФ сотрудничество с "Газпромом"

Транзит газа через Украину за 5 мес.-2019 вырос на 8% – глава "Нафтогаза"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" исключительно в 3-стороннем формате

Исполнительный директор "Нафтогаза" считает скидки "Газпрома" химерными, призывает выполнять текущий контракт и решения судов

Верховный Суд начал рассмотрение дел по squeeze-out

Нефтяной рынок активно восстанавливается, нивелирует падение с начала недели

Международные резервы Украины в мае уменьшились на 5,5% - НБУ

НКРЭКУ включила в тарифы "Укрэнерго" средства на обеспечение запуска нового рынка э/э с 1 июля, за исключением расходов по PSO

Убыток ПриватБанка из-за аннексии Крыма превышает $9 млрд

Швейцарский регулятор оштрафовал 5 банков на $90 млн за манипулирование валютными курсами

Бойко и Медведчук продолжают обсуждать в РФ сотрудничество с "Газпромом"

ICU прогнозирует снижение учетной ставки НБУ до 16% к концу года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА