Экономика

14:16 07.06.2019

НКРЭКУ включила в тарифы "Укрэнерго" средства на обеспечение запуска нового рынка э/э с 1 июля, за исключением расходов по PSO

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НКРЭКУ включила в тарифы "Укрэнерго" средства на обеспечение запуска нового рынка э/э с 1 июля, за исключением расходов по PSO

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), включила в тарифы НЭК "Укрэнерго" дополнительные затраты на обеспечение работы новой модели оптового рынка э/э, запуск которой намечен на 1 июля 2019 года.

Как сообщила пресс-служба "Укрэнерго", утвержденные в пятницу новые тарифы учитывают фактические показатели деятельности компании в первом полугодии и решения правительства об увеличении отчисления части чистой прибыли с 75% до 90%.

В новой модели рынка э/э, в отличие от действующего сегодня механизма единого тарифа, у "Укрэнерго" будет два вида тарифа: на передачу э/э (он утвержден на уровне 34,74 коп/кВт-ч) и на диспетчерское управление (0,89 коп/кВт-ч).

Вместе с тем, как отмечает пресс-служба, остается нерешенным вопрос спецобязательств (PSO – public special obligations) по обеспечению доступности э/э для бытовых потребителей, которые частично предлагается возложить на "Укрэнерго". Кабинет министров на заседании 5 июня одобрил соответствующее постановление, его текст еще дорабатывается.

"В случае принятия решения о возложении на "Укрэнерго" таких обязательств, компания не будет иметь финансовых источников для выполнения указанных спецобязательств. Действующие процедуры установления тарифов лицензиатам не позволяют изменить тариф раньше, чем в течение семи недель. Несмотря на это, возложение спецобязательств на оператора системы передачи вообще невозможно. Поэтому мы обращаемся к правительству и просим учесть это при принятии окончательного решения", - заявил руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Как сообщалось, 17 мая НКРЭКУ предложила установить тариф для НЭК "Укрэнерго" на услуги передачи э/э в условиях нового оптового рынка на уровне 113,08 грн/МВт-ч (без НДС). Обозначенный тариф на 41,4% меньше тарифа, рассчитанного самим предприятием – 192,92 грн/МВт-ч. В ходе заседания глава НЭК Всеволод Ковальчук обратился к комиссии с просьбой перенести утверждение данного документа с целью его доработки. По словам Ковальчука, регулятор в предложенном им тарифе не учел решение Кабинета министров об установлении на 2019 год размера отчислений госпредприятиями в госбюджет части прибыли на уровне 90%. Кроме того, в тарифе не предусмотрена статья относительно компенсации сетевых ограничений.

Кроме того, комиссия также утвердила для вынесения на общественное обсуждение проект постановления об установлении на второе полугодие 2019 года тарифа для "Укрэнерго" на услуги по диспетчерскому управлению на уровне 8,11 грн/МВт-ч. Против запрашиваемых компанией 86,61 грн /МВт-ч.

На 1 июля 2019 года запланирован запуск нового оптового рынка электрической энергии. В связи с этим для НЭК "Укрэнерго" была изменена методика формирования тарифа, куда вошел ряд новых статей: расходы на услуги администратора расчетов, услуги администратора коммерческого учета, расходы на выполнение специальных обязательств для обеспечения общественных интересов, а также расходы, связанные с покупкой э/э с целью компенсации технологических потерь.

Теги: #укрэнерго #нкрэку #тарифы
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