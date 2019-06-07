Экономика

14:11 07.06.2019

Убыток ПриватБанка из-за аннексии Крыма превышает $9 млрд

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Убыток ПриватБанка из-за аннексии Крыма превышает $9 млрд

ПриватБанк оценивает свои потери в результате аннексии Крыма в $9 млрд, сказала замглавы правления банка Галина Пахачук в интервью "НВ.Бизнес", опубликованном в пятницу.

"Иск подан на сумму свыше $1 млрд (в инвестиционный арбитраж в Гаагу по активам в Крыму – ИФ). Но, если в целом оценить потери, то я считаю, что банк потерял более $9 млрд — это валютная позиция, это кредиты", - заявила Пахачук.

Она напомнила, что банк уже выиграл дело по сути в инвестиционном арбитраже против России: в феврале 2019 года вынесено промежуточное решение, и процесс подошел к завершению и оценке экономических убытков, которые были нанесены Россией.

Среди других проблем зампредправления ПриватБанка назвала долг компаний, вероятно подконтрольных бывших владельцам банкам, достигший 240 млрд грн в гривневом эквиваленте, из которых 212 млрд грн подтверждены аудиторским заключением.

Комментируя влияние последних судебных решений, принятых в пользу экс-владельцев банка, Пахачук отметила, что "этот информационный фон имел определенное значение в апреле и мае".

"На "судебный" информационный фон реагировали далеко не все - за эти два месяца был отток ресурсов, в основном в иностранной валюте. Клиенты, которые держали валюту для сбережения, первыми реагируют на возможные колебания валютного рынка и переводят свои активы из банка в сейф. За два месяца эти клиенты забрали из банка около $137 млн и EUR27 млн", – сказала зампредправления.

В то же время она уточнила, что сокращение доли дорогих валютных пассивов банка является его стратегией с 2017 года, и за последние две недели весь бизнес вернулся на счет банка.

Пахачук также сообщила, что наблюдательный совет ПриватБанка повысил внутренние нормативы ликвидности почти вдвое по сравнению с требуемыми НБУ.

"Если общий норматив LCR в гривне у всех банков 50%, то у нас – 90%, если для валюты 90%, то у нас 100%. И мы даже превышаем эти показатели - общий показатель ликвидности в иностранной валюте у банка сегодня 107%", - добавила она.

По ее словам, на наличном счету банка сейчас средств больше, чем у Госказначейства. "Согласно общим резервным требованиям к банку, на его коррсчете должно быть 10-12 млрд грн, плюс в кассе, банкоматах и хранилище тоже 12 млрд. 24 миллиарда - это тот кэш, который обеспечивает выплаты нашим клиентам", - подчеркнула Пахачук.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.

Теги: #крым #украина #приватбанк
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