Экономика

13:48 07.06.2019

Швейцарский регулятор оштрафовал 5 банков на $90 млн за манипулирование валютными курсами

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Швейцарский регулятор оштрафовал 5 банков на $90 млн за манипулирование валютными курсами

Швейцарская комиссия по конкуренции (WEKO) оштрафовала пять международных банков в общей сложности на 90 млн швейцарских франков ($90,5 млн) за сговор с целью манипулирования валютными курсами.

В числе оштрафованных - Barclays, Citigroup, JP Morgan и Royal Bank of Scotland (RBS). В сообщении WECO говорится, что он выявил "ряд антиконкурентных договоренностей" между этими банками, касающихся спотовых валютных операций.

Пятый банк - японский Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) - наказан за участие в мошеннической схеме, в рамках которой трейдеры координировали свою деятельность.

Barclays оштрафован на 27 млн франков, Citigroup - на 28,5 млн франков, JPMorgan - на 9,5 млн франков, MUFG - на 1,5 млн франков, RBS - 22,5 млн франков.

UBS, также участвовавший в мошеннических схемах на валютном рынке, избежал штрафа, так как именно он оповестил регуляторов о существовании сговора.

В прошлом месяце Еврокомиссия оштрафовала эти пять банков в рамках этого же дела на общую сумму 1,07 млрд евро.

Теги: #швейцария #валюта #штрафы
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