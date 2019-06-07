ICU прогнозирует снижение учетной ставки НБУ до 16% к концу года

Финансовый аналитик группы компаний ICU Михаил Демкив прогнозирует продолжение цикла снижения учетной ставки Нацбанка Украины (НБУ) с текущих 17,5% до 16% годовых в конце 2019 года.

"С большой долей вероятности те риски, которые еще вчера позволяли НБУ снижать учетную ставку, (в июле – ИФ) сохранятся и вряд ли существенно сократятся. Тогда как осенью и зимой, скорее всего, будет более понятная ситуация по новому правительству, по новой программе МВФ", – прокомментировал Демкив в ходе презентации макроэкономического прогноза в Киеве в пятницу.

Если начнется активная работа над новой программой МВФ или Украина продолжит прежнюю, часть рисков будут нивелированы. Это позволит продолжить цикл снижения учетной ставки, добавил он.

Как сообщалось, правление НБУ 6 июня объявило о решении сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых, пояснив это страхованием от инфляционных рисков, усилившихся с момента снижения ставки с 18% в апреле.