Экономика

13:22 07.06.2019

МАУ планирует часть транзитных марщрутов в/из Винницы через Киев выполнять с привлечением автобусных перевозок

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МАУ планирует часть транзитных марщрутов в/из Винницы через Киев выполнять с привлечением автобусных перевозок

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует привлечь автобусные перевозки к выполнению части транзитных маршрутов в/из Винницы через Киев (м/а "Борисполь"), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиакомпании.

При этом такой тип перевозки будет бронироваться и оформляться сквозным билетом.

Рейсы будут выполняться ежедневно между аэропортами "Борисполь" (привокзальная площадь, зона прилета) и "Винница" (привокзальная площадь) с отправлением от аэропорта "Борисполь" в Винницу в 20:25 и от аэропорта Винницы в аэропорт "Борисполь" в 03:00.

Регистрация на такие рейсы будет проходить через веб-сайт МАУ, с мобильных устройств или автоматическая.

"Отдельно купить билет только на автобус нельзя. Это единый билет - автобус/самолет", - подчеркивают в авиакомпании.

В МАУ отметили, что перевозчик на указанный автобусный маршрут будет привлекаться с рынка.

Как отметили в пресс-службе перевозчика, для МАУ это первый опыт мультимодальных перевозок. В то же время, такая схема уже успешно используется некоторыми европейскими авиакомпаниями.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из ее конечных бенефициаров является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с более 50-ти городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира.

Сегодня в состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка МАУ - 11,6 лет. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является Международный аэропорт "Борисполь" (KBP).

Теги: #киев #мау #украина #винница #автобус
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