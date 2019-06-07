Экономика

13:15 07.06.2019

"Укрзализныця" намерена запустить контейнерный поезд из Киева в Лейпциг

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"Укрзализныця" намерена запустить контейнерный поезд из Киева в Лейпциг

"Укрзализныця" (УЗ, Киев) ведет переговоры с немецкой компанией IPC Business UG (Лейпциг) об организации в течение ближайших месяцев регулярного контейнерного поезда из Киева в Лейпциг, сообщил глава УЗ Евгений Кравцов на выставке Transport Logistic 2019, которая проходит в Мюнхене (Германия) с 4 по 7 июня.

"Сейчас ведем переговоры с компанией IPC Business UG, которая выразила готовность в течение ближайших месяцев организовать совместно с нами регулярный контейнерный поезд Киев-Лейпциг", - цитирует Кравцова пресс-служба "Укрзализныци".

Кроме того, как отметил глава УЗ, в ходе выставки был рассмотрен ряд проектов по увеличению перевозок из Китая в Украину, а также транзитом через Украину в страны Евросоюза.

По словам Кравцова, в частности, китайская ассоциация CCTA и Chengdu International Railway Service Co., Ltd подтвердили готовность в июле 2019 года организовать поезд из Китая в Польшу с возвращением по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" и ГП "Железная дорога Молдовы" в июле 2019 года намерены запустить контейнерный поезд между Украиной и Молдовой.

Контейнерные перевозки "Укрзализныци" в 2018 году составили 334 963 TEU, что на 13% больше объема 2017 года. Увеличение произошло во всем видам сообщений: транзитном - на 24%, экспортном - на 17%, внутреннем - на 11% и импортном - на 8%.

Теги: #киев #кравцов #укрзализныця #украина #лейпциг
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