Европейские фондовые рынки растут в ожидании статистики с рынка труда США

Фондовые индексы стран Западной Европы растут на торгах в пятницу, так же как и фьючерсы на американские фондовые индикаторы, на ожиданиях публикации данных о числе рабочих мест и безработице в США в мае.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:45 МСК поднялся на 0,82% и составил 377,09 пункта. Он может показать максимальный недельный подъем за последние два месяца благодаря росту акций нефтяных компаний на фоне повышения цен на нефть.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени вырос на 0,73%, германский DAX - на 0,80%, французский CAC 40 - на 1,42%. Испанский индекс IBEX 35 прибавил на 0,73%, итальянский FTSE MIB - 0,78%.

Индекс нефтегазового сектора Stoxx 600 демонстрирует одну из лучших динамику среди европейских отраслевых индексов, поскольку цены на нефть продолжили восстанавливаться с пятимесячного минимума.

Акции крупнейших нефтяных компаний Европы BP, Total и Shell подорожали на 0,6-1,4%.

В фокусе внимания инвесторов данные министерства труда США, которые будут опубликованы в 15:30 МСК и могут пролить свет на то, как торговая напряженности влияет на экономический рост и инфляцию в крупнейшей по величине экономике мира.

Эксперты, опрошенные MarketWatch, ожидают, что число рабочих мест в США в мае увеличилось на 185 тыс. человек. Между тем некоторые аналитики говорят, что показатель может оказаться хуже ожиданий рынка, учитывая, что данные о росте числа рабочих мест в частном секторе указали на снижение показателя в мае до минимума за девять лет.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл ранее на этой неделе заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам очередного заседания, прошедшего в четверг, не стал менять ключевые процентные ставки, что совпало с ожиданиями рынка. Вместе с тем руководство ЕЦБ удивило инвесторов, объявив о намерении сохранять ставки неизменными по крайней мере до конца первой половины 2020 года. Ранее ожидалось, что ставки останутся на прежнем уровне до конца 2019 года.

Глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил, что Центробанк готов действовать в случае неблагоприятных условий.

В пятницу Бундесбанк понизил прогнозы роста экономики Германии на 2019 и 2020 гг., отметив ухудшение ситуации в промышленном секторе страны. Согласно оценкам Бундесбанка, темпы подъема ВВП Германии в этом году замедлятся до 0,6% по сравнению с 1,5% в 2019 году. В 2020 году рост ускорится до 1,2%, ожидают эксперты германского ЦБ.

Согласно данным министерства экономики и труда ФРГ, объем промышленного производства в Германии в апреле 2019 года упал на 1,9% по сравнению с мартом, максимальными темпами за четыре года. Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя на 0,4%, свидетельствуют данные Trading Economics. Промпроизводство снизилось на 1,8% относительно апреля прошлого года.

Объем германского экспорта в апреле 2019 года рухнул на 3,7% по сравнению с мартом - максимальными темпами с августа 2015 года, свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). В годовом выражении объем экспорта уменьшился на 0,5%, составив 109,7 млрд евро. Объем импорта из ФРГ в апреле сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и снизился на 2,1% в годовом выражении - до 91,7 млрд евро.

Тем временем объем промышленного производства во Франции в апреле 2019 года вырос на 0,4% по отношению к марту, когда показатель продемонстрировал снижение на 1,1%, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee. В годовом выражении промпроизводство увеличилось на 1,1%. Аналитики прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 1%. Обрабатывающая промышленность Франции в апреле продемонстрировала нулевое изменение после падения на 1,1% месяцем ранее.

Акции французской фармацевтической компании Sanofi подорожали на 4,4% на торгах в Париже после сообщения о том, что главный исполнительный директор Оливье Брандикур уйдет на пенсию. На его место будет назначен Пол Хадсон из Novartis Pharmaceuticals, говорится в пресс-релизе компании.

Цена бумаг Casino Guichard-Perrachon выросла на 0,5%. Французский ритейлер сообщил о продаже шести магазинов в общей сложности за 18,3 млн евро. Сделка, как ожидается, будет завершена во второй половине 2019 года.

В то же время бумаги датской биотехнологической компании Novozymes на торгах