Экономика

12:58 07.06.2019

Украинцы в мае вновь стали нетто-продавцами валюты

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Украинцы в мае вновь стали нетто-продавцами валюты

 

Объем продажи населением наличной валюты в мае 2019 года превысил объем покупки на $25 млн, тогда как два предыдущих месяца украинцы больше покупали валюты, чем продавали, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу.

В целом с начала года население продало валюты на $71,2 млн больше, чем купило, что на порядок ниже показателя за аналогичный период прошлого года – $966 млн.

НБУ уточняет, что в мае украинцы увеличили продажу наличной валюты на 11,6% по сравнению с апрелем – до $1,216 млрд, одновременно сократив ее покупку на 1,2% – до $1,191 млрд.

Регулятор указывает, что непосредственно американских долларов украинцы в минувшем месяце продали $915,9 млн (в апреле - $814,9 млн), купили – $913 млн ($928 млн).

По сравнению с маем 2018 года продажа валюты банками населению выросла на 13,2%, в том числе долларов США – на 8%, тогда как покупка - на 64,6%, в том числе долларов США – на 73%.

Теги: #валюта #украина #нбу
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