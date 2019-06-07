Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 5,4 млрд грн

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 7 июня увеличился на 5,419 млрд грн (1,5%) - до 361,815 млрд грн.

Согласно размещенной на сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ вырос на 5,942 млрд грн - до 777,97 млрд грн.

При этом объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, нерезидентов увеличился на 0,461 млрд грн (1%) – до 43,667 млрд грн, физлиц – на 0,055 млрд грн (0,6%) - до 9,56 млрд грн, юрлиц – незначительно возрос.

Официальный курс на 7 июня – 26,795094 грн/$1.