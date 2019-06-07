Суд 13 июня рассмотрит ходатайство ФГИ об отмене запрета проводить приватизацию "Центрэнерго"

Окружной административный суд Киева на заседании 13 июня рассмотрит ходатайство Фонда госимущества (ФГИ) об отмене запрета осуществлять какие-либо действия по приватизации ПАО "Центрэнерго", который этот же суд наложил в обеспечение иска ООО "Укрдонинвест".

Об этом сообщается в определении суда от 5 июня, опубликованном в четверг.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева в обеспечение иска "Укрдонинвеста" 22 мая 2019 года запретил ФГИ осуществлять какие-либо действия по приватизации ПАО "Центрэнерго".

"Укрдонинвест" просит суд признать противоправным ее недопуск Фондом к участию в конкурсе по приватизации 78,289% акций "Центрэнерго" и отменить соответствующий пункт приказа ФГИ от 10 декабря 2018 года.

Производство по иску "Укрдонинвеста" к ФГИ открыто 16 мая 2019 года. Вначале рассмотрение дела в порядке упрощенного производства было назначено на 5 сентября 2019 года. Но с учетом дополнительных требований "Укрдонинвеста" суд решил ускорить рассмотрение дела и перенес заседание на более ранний срок – 13 июня 2019 года.

ФГИ в апреле заявлял, что может объявить повторный конкурс по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" 16 мая 2019 года. Об этом свидетельствовали данные в сопроводительных документах к проекту принятого правительством на заседании в среду распоряжения о продлении срока размещения акций ПАО до 30 сентября 2019 года, текстом которых располагает агентство "Интерфакс-Украина".

ФГИ 29 октября 2018 года объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5 млрд 984,992 млн грн. Продажа была назначена на 13 декабря 2018 года. Конкурс должен был состояться при наличии минимум двух участников, один из которых – иностранный.

После объявления конкурса первоначально о намерении участвовать в нем заявили шесть компаний, из которых документы с финансовой гарантией, согласно имеющимся у агентства данным, подали ООО "Укрдонинвест" (Киев), бенефициаром которого выступает бизнесмен Виталий Кропачев, и белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис".

Однако конкурс не состоится, оба указанных претендента не были допущены к участию, поскольку поданная ими документация не соответствовала требованиям законодательства.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные, пять – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. По итогам деятельности в 2018 году "Центрэнерго" сократило чистую прибыль в 3,8 раза (на 1 млрд 391,936 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 499,127 млн грн.