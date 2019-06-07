Lifecell и UAPAY запустили чат-бот для осуществления финансовых операций в мессенджере BiP

Мобильный оператор компания lifecell cовместно с финкомпанией UAPAY запустили чат-бот для осуществления финансовых операций в операторском мессенджере BiP, сообщается на сайте lifecell.

Чат-бот в BiP теперь дает возможность выполнять денежные переводы между физическими лицами с любой платежной карты на другую платежную карту в пределах Украины, осуществлять оплату по QR-коду, получать денежные переводы на желаемую сумму, генерируя QR-код, и быстро пополнять счет телефона любого мобильного оператора. Для упрощения дальнейшей работы, информация по картам отправителя сохраняется в системе.

Чат-боты в BiP, как и сам мессенджер, доступны абонентам любого украинского мобильного оператора на устройствах, работающих на базе операционных систем Android и iOS.

Комиссия за денежные переводы, в том числе с помощью QR-кодов, составляет 1% + 5 грн за каждую транзакцию.

При пополнении мобильного счета абонентов lifecell комиссия взиматься не будет.

Для абонентов других мобильных операторов комиссия за пополнение счета составит 3%.

UAPAY – украинская финансовая компания, входящая в холдинг Softinvest, предоставляет финансовые услуги по переводу средств с использованием электронных платежных средств с помощью платежного сервиса UAPAY.UA, который включает в себя онлайн переводы и платежи.

Lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине.

Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.

lifecell по итогам 2018 года получил 1,301 млрд грн чистого убытка, что в 2,58 раза больше, чем в 2017 году (убыток 503,6 млн грн), выручка выросла на 8,06% - до 5,269 млрд грн. Показатель EBITDA увеличился на 8,2% - до 2,762 млрд грн, показатель маржи EBITDA - на 25,2 п.п., до 52,4%.

Капитальные инвестиции оператора в 2018 году возросли в 3,03 раза - до 4,032 млрд грн, тогда как годом ранее оператор инвестировал 1,33 млрд грн.

Активная абонентская база за прошлый год сократилась на 8,8% - до 7,3 млн клиентов, общее количество абонентов в сети оператора - на 10,8%, до 9,9 млн абонентов.