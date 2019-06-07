Экономика

12:52 07.06.2019

Lifecell и UAPAY запустили чат-бот для осуществления финансовых операций в мессенджере BiP

2 мин читать
Lifecell и UAPAY запустили чат-бот для осуществления финансовых операций в мессенджере BiP

Мобильный оператор компания lifecell cовместно с финкомпанией UAPAY запустили чат-бот для осуществления финансовых операций в операторском мессенджере BiP, сообщается на сайте lifecell.

Чат-бот в BiP теперь дает возможность выполнять денежные переводы между физическими лицами с любой платежной карты на другую платежную карту в пределах Украины, осуществлять оплату по QR-коду, получать денежные переводы на желаемую сумму, генерируя QR-код, и быстро пополнять счет телефона любого мобильного оператора. Для упрощения дальнейшей работы, информация по картам отправителя сохраняется в системе.

Чат-боты в BiP, как и сам мессенджер, доступны абонентам любого украинского мобильного оператора на устройствах, работающих на базе операционных систем Android и iOS.

Комиссия за денежные переводы, в том числе с помощью QR-кодов, составляет 1% + 5 грн за каждую транзакцию.

При пополнении мобильного счета абонентов lifecell комиссия взиматься не будет.

Для абонентов других мобильных операторов комиссия за пополнение счета составит 3%.

UAPAY – украинская финансовая компания, входящая в холдинг Softinvest, предоставляет финансовые услуги по переводу средств с использованием электронных платежных средств с помощью платежного сервиса UAPAY.UA, который включает в себя онлайн переводы и платежи.

Lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине.

Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.

lifecell по итогам 2018 года получил 1,301 млрд грн чистого убытка, что в 2,58 раза больше, чем в 2017 году (убыток 503,6 млн грн), выручка выросла на 8,06% - до 5,269 млрд грн. Показатель EBITDA увеличился на 8,2% - до 2,762 млрд грн, показатель маржи EBITDA - на 25,2 п.п., до 52,4%.

Капитальные инвестиции оператора в 2018 году возросли в 3,03 раза - до 4,032 млрд грн, тогда как годом ранее оператор инвестировал 1,33 млрд грн.

Активная абонентская база за прошлый год сократилась на 8,8% - до 7,3 млн клиентов, общее количество абонентов в сети оператора - на 10,8%, до 9,9 млн абонентов.

Теги: #мессенджер #lifecell #украина #финоперации #сервис #uapay
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:15 07.06.2019
"Укрзализныця" намерена запустить контейнерный поезд из Киева в Лейпциг

"Укрзализныця" намерена запустить контейнерный поезд из Киева в Лейпциг

13:05 07.06.2019
Снижение налогов, рост зарплаты и переход к трехуровневой системе пенсионного обеспечения – программа "Украинской стратегии" Гройсмана

Снижение налогов, рост зарплаты и переход к трехуровневой системе пенсионного обеспечения – программа "Украинской стратегии" Гройсмана

13:05 07.06.2019
"Добробут" открыл направление стоматологии

"Добробут" открыл направление стоматологии

13:04 07.06.2019
В "Азове" обещают отомстить за гибель и ранения своих бойцов во время ночного артобстрела на Донбассе

В "Азове" обещают отомстить за гибель и ранения своих бойцов во время ночного артобстрела на Донбассе

12:58 07.06.2019
Украинцы в мае вновь стали нетто-продавцами валюты

Украинцы в мае вновь стали нетто-продавцами валюты

12:57 07.06.2019
Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 5,4 млрд грн

Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 5,4 млрд грн

12:54 07.06.2019
Суд 13 июня рассмотрит ходатайство ФГИ об отмене запрета проводить приватизацию "Центрэнерго"

Суд 13 июня рассмотрит ходатайство ФГИ об отмене запрета проводить приватизацию "Центрэнерго"

12:52 07.06.2019
Решение КС может стать фатальным для эффективной борьбы НАБУ с коррупционными схемами на госпредприятиях

Решение КС может стать фатальным для эффективной борьбы НАБУ с коррупционными схемами на госпредприятиях

12:38 07.06.2019
ГАЗО не фиксирует резкого увеличения посещаемости Чернобыля, несмотря на заявления туроператоров

ГАЗО не фиксирует резкого увеличения посещаемости Чернобыля, несмотря на заявления туроператоров

12:28 07.06.2019
Кива ушел из Соцпартии в "Оппозиционную платформу – За жизнь!"

Кива ушел из Соцпартии в "Оппозиционную платформу – За жизнь!"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Транзит газа через Украину за 5 мес.-2019 вырос на 8% – глава "Нафтогаза"

"Нафтогаз" просит Кабмин отсрочить выплату дивидендов и помочь привлечь кредиты для закачки газа в ПХГ

НБУ сохранил учетную ставку 17,5%, указал на риски ухудшения прогноза инфляции

Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкоголь

"Нафтогаз" должен снизить цену газа для населения на июнь на 800-900 грн за 1000 куб. м

ПОСЛЕДНЕЕ

Европейские фондовые рынки растут в ожидании статистики с рынка труда США

Саудовская Аравия в июле не будет добывать больше 10,33 млн б/с

Саудовская Аравия не ожидает падения спроса на нефть и торговой войны между Китаем и США

Насалик выступает за внеочередное заседание Рады и рассмотрение "зеленого" тарифа для просьюмеров

Лукашенко требует компенсации за поставку в Белоруссию "грязной" нефти из РФ

Госэнергоэффективности представило проект распоряжения КМУ о внедрении "зеленых" облигаций

Рост добычи сланцевых углеводородов в ближайшее время вряд ли останется устойчивым

Бундесбанк понизил прогнозы роста ВВП Германии на 2019 и 2020 годы

Германский экспорт в апреле упал максимальными темпами с 2015 года

Инвестиции Scatec Solar в солнечную энергетику Украины к концу 2019г составят EUR250-300 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА