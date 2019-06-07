Насалик выступает за внеочередное заседание Рады и рассмотрение "зеленого" тарифа для просьюмеров

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик поддерживает необходимость проведения внеочередного заседания Верховной Рады и рассмотрения на нем законопроекта №10357, предусматривающего гарантии предоставления "зеленого" тарифа (ЗТ) владельцам домашних солнечных электростанций (дСЭС), в том числе и наземных.

"Министерство поддерживает решение комитета (по законопроекту №10357), но это решение находится в компетенции Верховной Рады. Внеочередное заседание было бы уместным. И не только для изменений относительно индивидуальных СЭС, а также изменения относительно шахтеров (законопроект о модернизации государственной угольной отрасли – ИФ)", – сказал Насалик в ходе "часа вопросов к правительству" в ВР в пятницу.

Как сообщалось, народные депутаты Лев Пилисецкий, Александр Домбровский, Ольга Белькова, Алексей Рябчин 3 июня зарегистрировали законопроект №10357, обобщающий предыдущие версии законопроектов, появившихся в мае. Документ направлен предоставление гарантии получения ЗТ для наземных дСЭС мощностью до 30 кВт.

Проблема предоставления ЗТ для наземных дСЭС (не только для будущих, но и для уже построенных) возникла после принятия закона о "зеленых" аукционах для инвесторов возобновляемых источников энергии "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (2712-VIII), опубликованного 21 мая.

Для домашних СЭС закон ввел новое условие получения ЗТ – установку станций до 50 кВт на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях (ранее было - 30 кВт без ограничений месторасположения).

Комитет ВР по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности 4 июля рекомендовал Раде включить в повестку дня, а также принять за основу и в целом законопроект №10357. Парламент в свою очередь несколько раз пытался внести его в повестку дня, однако так и не смог этого сделать.