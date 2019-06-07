Экономика

11:47 07.06.2019

Лукашенко требует компенсации за поставку в Белоруссию "грязной" нефти из РФ

1 мин читать
Лукашенко требует компенсации за поставку в Белоруссию "грязной" нефти из РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от руководства нефтеперерабатывающих предприятий страны решить вопросы по компенсации потерь из-за поставки в Беларусь некондиционной российской нефти.

"Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать", - сказал Лукашенко, посещая в пятницу ОАО "Нафтан".

Президента цитирует госагентство БелТА.

Глава государства отметил, что видит в СМИ информацию о том, что ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до $800 млн. "Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн", - сказал он.

Теги: #лукашенко #россия #нефть #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:04 07.06.2019
В "Азове" обещают отомстить за гибель и ранения своих бойцов во время ночного артобстрела на Донбассе

В "Азове" обещают отомстить за гибель и ранения своих бойцов во время ночного артобстрела на Донбассе

12:42 07.06.2019
Саудовская Аравия в июле не будет добывать больше 10,33 млн б/с

Саудовская Аравия в июле не будет добывать больше 10,33 млн б/с

12:28 07.06.2019
Саудовская Аравия не ожидает падения спроса на нефть и торговой войны между Китаем и США

Саудовская Аравия не ожидает падения спроса на нефть и торговой войны между Китаем и США

11:57 07.06.2019
Билецкий: шесть погибших, два десятка раненых бойцов за три дня - цена "веселых, мирных" решений президента и запретов стрелять во врага

Билецкий: шесть погибших, два десятка раненых бойцов за три дня - цена "веселых, мирных" решений президента и запретов стрелять во врага

10:40 07.06.2019
В Кремле не видят смысла в расширении нормандского формата

В Кремле не видят смысла в расширении нормандского формата

10:24 07.06.2019
Двое бойцов ВСУ погибли, еще десять были ранены с начала суток четверга на Донбассе

Двое бойцов ВСУ погибли, еще десять были ранены с начала суток четверга на Донбассе

09:36 07.06.2019
ЕС готовит продолжение проекта своей транспортной инфраструктуры на страны Восточного партнерства

ЕС готовит продолжение проекта своей транспортной инфраструктуры на страны Восточного партнерства

09:28 07.06.2019
На артиллерийские обстрелы боевиков ВСУ будут отвечать со всей мощью

На артиллерийские обстрелы боевиков ВСУ будут отвечать со всей мощью

22:47 06.06.2019
Выпившего жидкость для прочистки труб Бари Алибасова погрузили в медикаментозный сон

Выпившего жидкость для прочистки труб Бари Алибасова погрузили в медикаментозный сон

10:09 06.06.2019
Нефть торгуется в "медвежьем" тренде после обвала накануне

Нефть торгуется в "медвежьем" тренде после обвала накануне

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Транзит газа через Украину за 5 мес.-2019 вырос на 8% – глава "Нафтогаза"

"Нафтогаз" просит Кабмин отсрочить выплату дивидендов и помочь привлечь кредиты для закачки газа в ПХГ

НБУ сохранил учетную ставку 17,5%, указал на риски ухудшения прогноза инфляции

Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкоголь

"Нафтогаз" должен снизить цену газа для населения на июнь на 800-900 грн за 1000 куб. м

ПОСЛЕДНЕЕ

Европейские фондовые рынки растут в ожидании статистики с рынка труда США

"Укрзализныця" намерена запустить контейнерный поезд из Киева в Лейпциг

"Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках в Украину по сниженной на 25% цене, дешевле, чем по реверсу

Украинцы в мае вновь стали нетто-продавцами валюты

Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 5,4 млрд грн

Суд 13 июня рассмотрит ходатайство ФГИ об отмене запрета проводить приватизацию "Центрэнерго"

Lifecell и UAPAY запустили чат-бот для осуществления финансовых операций в мессенджере BiP

ГАЗО не фиксирует резкого увеличения посещаемости Чернобыля, несмотря на заявления туроператоров

Насалик выступает за внеочередное заседание Рады и рассмотрение "зеленого" тарифа для просьюмеров

Госэнергоэффективности представило проект распоряжения КМУ о внедрении "зеленых" облигаций

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА