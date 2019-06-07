Рост добычи сланцевых углеводородов в ближайшее время вряд ли останется устойчивым

Рост добычи сланцевых углеводородов в среднесрочной перспективе вряд ли останется устойчивым, считает глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих.

"Динамика добычи сланцевой нефти всех удивила. Но в тоже время тот рост, который мы наблюдали в прошлом году и в этом году, вряд ли останется устойчивым", - сказал он на сессии ПМЭФ.

"Если мы посмотрим на общий баланс, то, мне кажется, сланцевые углеводороды могут быть легко поглощены рынком", - отметил он.

"В рамках своих обсуждений ОПЕК и ОПЕК+ мы договорились, что должны научиться сосуществовать со сланцевой добычей и откалибровать свои поставки", - добавил аль Фалих.