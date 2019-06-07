Германский экспорт в апреле упал максимальными темпами с 2015 года

Объем германского экспорта в апреле 2019 года рухнул на 3,7% по сравнению с мартом - максимальными темпами с августа 2015 года, свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Объем экспорта уменьшился на 0,5% в годовом выражении, составив 109,7 млрд евро.

Объем импорта из ФРГ в апреле сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и снизился на 2,1% в годовом выражении - до 91,7 млрд евро.

Профицит баланса внешней торговли Германии в апреле составил 17,9 млрд евро по сравнению с 20,4 млрд евро годом ранее.

Экспорт немецких товаров в страны ЕС в апреле упал на 3,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 63,8 млрд евро, импорт вырос на 1,9%, до 53,1 млрд евро.

Экспорт в страны еврозоны уменьшился на 0,5%, до 41,6 млрд евро, импорт из валютного блока увеличился на 2,5%, до 34,8 млрд евро.

Поставки товаров из Германии в страны за пределами ЕС в позапрошлом месяце повысились на 4%, до 45,8 млрд евро, импорт товаров из этих государств вырос на 2,4%, до 38,6 млрд.