Инвестиции Scatec Solar в солнечную энергетику Украины к концу 2019г составят EUR250-300 млн

Норвежская Scatec Solar к концу 2019 года нарастит свой портфель проектов в солнечной энергетике Украины до около 400 МВт, общий объем ее инвестиций составит EUR250-300 млн.

Об этом сообщил CEO Scatec Solar Рэймонд Карлсен (Raymond Carlsen) в интервью интернет-порталу "Энергореформа".

"В этом году будет строиться как минимум пять, а может быть и шесть проектов. Сейчас у нас есть пять проектов на разных стадиях развития, три из которых уже строятся: это кластер проектов мощностью 47 МВт в Николаевской области, один проект мощностью 32 МВт в Черкасской области и в начале июня стартовал последний проект мощностью 148 МВт в Николаевской области. Кроме того, мы работаем над проектами с общей мощностью 274 МВт, они в процессе разработки", - рассказал Карлсен.

Говоря о первом опыте работы в Украине CEO Scatec Solar отметил, что работа шла быстрее, чем ожидалось. "Я был в Киеве год назад, спустя год после наших предварительных визитов в Украину. Встречался с представителями украинского правительства и других учреждений и был очень впечатлен их уровнем осознанности и вовлеченности", - отметил топ-менеджер.

По его словам, совершенствование некоторых важных пунктов соглашения о покупке электроэнергии (PPA – power purchase agreement), частично инициированные Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), упростило получение финансирования для инвесторов "зеленой" энергетики, что также активизировало работу Scatec Solar в Украине.

К тому же компания смогла нанять очень квалифицированных специалистов в Украине и намерена привлекать своих их для своих зарубежных проектов, добавил инвестор.

Карлсен сообщил, что после реализации своего перспективного плана по "зеленому" тарифу компания планирует продолжить работу в Украине по системе "зеленых" аукционов. "Мы хотели бы участвовать в аукционах в Украине, ожидаемых в 2020 году в соответствии с принятым законом об аукционах, если он будет успешно реализован и повлияет на рыночные цены", - сказал топ-менеджер.

CEO Scatec Solar сообщил, что компания, являясь крупнейшим оператором солнечных проектов в Южной Африке, участвовала в подобных аукционах в этом регионе, и стала одним из их победителей. Scatec Solar также участвовала в аукционах во многих других странах, добавил ее руководитель. По его словам, в Южной Африке участникам торгов предъявляют достаточно высокие требования – нужно подготовить все документы (разрешения и финансирование).

"В то же время, как мы видели на других рынках, существуют значительные риски, когда требования, предъявляемые к участникам торгов, не такие жесткие. Во многих случаях компании предлагают очень низкие тарифные ставки, но позже они не могут финансировать проекты на этом уровне тарифов, и тогда механизм аукционов прекращает существование, потому что он не достигает желаемой цели. Таким образом, в Украине многое зависит от надежности критериев отбора, которые устанавливает государство. Существует риск, что у вас будут очень привлекательные предложения, но станции не будут строиться", - подчеркнул Карлсен.

Как сообщалось, в начале июне Scatec Solar заявила о том, что совместно с китайской корпорацией PowerChina Guizhou Engineering Co. Ltd. приступает к реализации проекта по строительству солнечной электростанции (СЭС) "Прогрессовка" мощностью 148 МВт (с.Прогрессовка Николаевской обл.). Общая стоимость проекта - EUR124 млн. Power China покрывает 65% капитальных затрат на проект. Запуск станции запланирован на первую половину 2020 года.

В 2018 году Scatec Solar учредила и приобрела около полдюжины компаний в Украине для осуществления своих проектов по строительству СЭС.

Компания получила 51% в Rengy Bioenergy (остальные 49% принадлежат украинскому девелоперу Rengy Development), которая сейчас строит СЭС на 47 МВт в Николаевской области. Вначале текущего года норвежцы также начали строительство СЭС "Камянка" на 30 МВт в Черкасской области Scatec Solar. Для этого они приобрели 100% ООО "Чиста Энергия 2011".

В 2018 году через голландскую "дочку" Scatec Solar Ukraine B.V. норвежцы стали собственниками 100% украинских ООО "Атлас Кэпитал Энерджи", "Гринтэко СЭС", "Прогрессовка" и "Богуславэнерджи".