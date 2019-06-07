Возможности Китая в плане корректировки монетарной политики "огромны"

Китай имеет "огромные" возможности для корректировки кредитно-денежной политики в случае, если произойдет дальнейшая эскалация торговой войны с США, заявил председатель Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) И Ган.

"У нас большое пространство для маневра в плане процентных ставок, требований к банковским резервам, а также для применения других инструментов бюджетной и монетарной политики, - заявил И Ган в интервью агентству Bloomberg. - Я думаю, наши возможности по корректировке политики огромны".

Отвечая на вопрос, сможет ли запланированная в рамках заседания министров финансов и глав центробанков государств G20 (8-9 июня 2019 года) встреча И Гана с министром финансов США Стивеном Мнучином вернуть стороны на путь переговоров, глава НБК отметил, что ожидает "как всегда продуктивных переговоров".

Обсуждение темпы торговой войны будет "сложным", сказал он.

Комментируя ослабление юаня, отмеченное за последнее время, И Ган заявил, что это связано "с огромным давлением со стороны США".

"Торговая война может оказать временное давление на юань, однако со временем юань вновь станет очень стабильным и укрепится к большинству валют emerging markets. Я уверен, что юань стабилизируется около более или менее равновесного уровня", - сказал И Ган.

"Небольшая гибкость юаня благоприятна для китайской экономики, а также для мировой экономики, поскольку работает как автоматический стабилизатор для экономики", - отметил он.

По словам И Гана, "бюджетная политика Китая в текущем году - это, возможно, самый крупный и мощный пакет фискальных реформ, включая снижение налогов, а также эффективное распределение бюджетных ресурсов между центральным правительством и правительствами регионов".

"Текущий пакет способен поддержать экономику в случае небольшого ухудшения ситуации, однако, конечно, власти страны открыты для обсуждения других мер в случае резкого ухудшения. В данный момент другие сценарии не обсуждаются", - отметил он.

Правительство КНР обеспокоено последствиями торгового спора с США для рынка труда, заявил И Ган. По его словам, власти могут выделить порядка 100 млрд юаней ($14,5 млрд) на краткосрочные программы профессиональной подготовки людей, потерявших рабочие места.