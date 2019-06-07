Экономика

09:36 07.06.2019

ЕС готовит продолжение проекта своей транспортной инфраструктуры на страны Восточного партнерства

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ЕС готовит продолжение проекта своей транспортной инфраструктуры на страны Восточного партнерства

Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдавия и Украина - страны-участницы программы Восточного партнерства Европейского союза - приветствовали планы расширения Трансевропейской транспортной сети ЕС (TEN-T) за пределы союза на их территорию.

Министры транспорта этих стран, собравшиеся в четверг в Люксембурге вместе с коллегами из стран ЕС, приняли совместную декларацию о сотрудничестве в сфере транспорта и логистики с особым акцентом на транспортные связи между ЕС и странами Восточного партнерства.

"Участники, - говорится в декларации, - подчеркнули важность улучшения трансграничных связей для передвижения людей и товаров, развития транспортно-логистических узлов с возрастающим участием частных инвестиций, в том числе путем правоприменительных правил и мер по борьбе с коррупцией".

Продолжение TEN-T в странах Восточного партнерства ЕС будет следовать принципу коридоров. Приоритетом должны стать проекты, которые "помогают улучшению транспортных и логистических связей, способствуют более эффективному движению людей и товаров в общеевропейской транспортной зоне".

Ориентировочный инвестиционный план действий ЕС, подготовленный в тесном взаимодействии с членами Восточного партнерства в качестве директивы для будущих инвестиций, предполагает завершить расширенную базовую сеть TEN-T к 2030 году, отмечается в совместной декларации.

Теги: #транспорт #ес #грузия #беларусь #украина #азербайджан #инфраструктура #молдавия #армения #tent
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