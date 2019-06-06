Экономика

16:45 06.06.2019

"Нафтогаз" просит Кабмин отсрочить выплату дивидендов и помочь привлечь кредиты для закачки газа в ПХГ

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"Нафтогаз" просит Кабмин отсрочить выплату дивидендов и помочь привлечь кредиты для закачки газа в ПХГ

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев призывает Кабинет министров Украины отсрочить выплату компанией дивидендов и поспособствовать привлечению кредитных средств на закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) для успешного прохождения Украиной следующего отопительного сезона.

Как заявил Коболев на своей странице в соцсети Facebook, в настоящее время российский "Газпром" готовится к зиме и "очередной "газовой воне", демонстрацией чего является увеличение в январе-мае 2019 года роста транзита российского газа через территорию Украины на 8%.

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"В европейских ПХГ, которые публикуют данные, сейчас уже на 20 млрд куб. м больше газа, чем в среднем за два предыдущих года. Прирост запасов в них составляет 60% к показателю за аналогичный период 2018 года", – написал он.

Украина также готовится к отопительному сезону, активно закачивая газ в свои ПХГ. Так, в настоящее время, объем импорта на 20% превышает прошлогодний показатель. Запасы газа в хранилищах по состоянию на 1 июня составляли 11,5 млрд куб м, что на 1,8 млрд больше чем годом ранее.

"Если продолжим накапливать газ такими темпами, к началу отопительного сезона выйдем на необходимый уровень 20 млрд куб. м. Тогда мы будем готовы к любым действиям "Газпрома", и позиция Украины в переговорах будет защищенной", – подчеркнул он.

В то же время существуют риски недостижения данной цели. В частности, речь идет о дефиците средств у НАК из-за задолженности (в сумме 61,4 млрд грн) операторов газораспределительных сетей (ГРМ), а также предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) за поставленный им газ. При этом данная задолженность в два раза превышает необходимую для подготовке к зиме сумму. Другим фактором дефицита средств является требование по выплате компанией дивидендов в сумме 90% от полученной прибыли. Выплаты должны быть осуществлены до конца июля, что, по словам Коболева, является для компании чрезвычайным вызовом.

"Нам не помешала бы хотя бы рассрочка, пока мы не начнем продавать газ. Второй путь – привлечь кредитные средства. Для этого необходимо разрешение и активное участие Кабинета министров как нашего единственного акционера. Пока в наполнении подземных хранилищ мы движемся по графику. Но если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели – закупить газ в достаточных объемах будет невозможно. Ситуация требует срочного внимания на высшем уровне", – подытожил глава "Нафтогаза".

Теги: #нафтогаз #дивиденды #пхг #коболев
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