Экономика

14:15 06.06.2019

ДТЭК намерен построить 2 ВЭС общей мощностью 565 МВт в Николаевской области

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ДТЭК намерен построить 2 ВЭС общей мощностью 565 МВт в Николаевской области

Энергохолдинг "ДТЭК" намерен построить две ветроэлектростанции (ВЭС) - ООО "Тилигульская ВЭС" (на территории Анатольевского, Краснопольского и Ташинского сельсоветов Березанского р-на Николаевской обл.) мощностью 500 МВт и ООО "Тилигульская ВЭС-2" (на территории Ташинского сельсовета Березанского р-на Николаевской обл.) мощностью 65 МВт, свидетельствуют данные в реестре оценки влияния на окружающую среду (ОВОС).

В рамках проекта ООО "Тилигульская ВЭС" планируется установить до 130 ветроустановок (ВЭУ) мощностью 3,9-6 МВт на расстоянии 700-1500 м друг от друга. Высота башни - 105-157 м.

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Кроме этого, в планах строительство до 10 подстанций мощностью 110/35 кВ, воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ и/или 110 кВ протяженностью 100 км. А также строительство подземных кабельных линий (ПКЛ) мощностью 35 кВ и/или 110 кВ протяженностью 150 км.

Общая площадь территорий строительства составит 35 тыс. га.

В рамках проекта ООО "Тилигульская ВЭС-2" планируется установить до 17 ВЭУ мощностью 3,9-6 МВт на расстоянии 700-1500 м друг от друга. Высота башни - 105-157 м.

В планах также строительство воздушной ЛЭП мощностью 35 кВ и/или 110 кВ протяженностью 20 км, строительство ПКЛ мощностью 35 кВ и/или 110 кВ протяженностью 40 км.

Общая площадь территорий строительства - 3 тыс. га.

ООО "Тилигульская ВЭС" и ООО "Тилигульская ВЭС-2" принадлежат компании DTEK Renewables B.V., оперирующей активами группы "ДТЭК" в сфере возобновляемых источников энергии.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #вэс #виэ #дтэк
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