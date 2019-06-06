Экономика

13:39 06.06.2019

Авиакомпании SkyUp и Ryanair открывают рейсы из Харькова в Париж и Краков

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Авиакомпании SkyUp и Ryanair открывают рейсы из Харькова в Париж и Краков

Украинская авиакомпания SkyUp с 11 июня 2019 года запускает рейс из Харькова в Париж (Франция), а ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair с 17 июня – из Харькова в Краков (Польша).

Согласно данным в системе бронирования SkyUp, рейс в Париж будет осуществляться дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Из Харькова самолет будет отправляться в 3:50, обратно – по вторникам в 7:55, по пятницам – в 8:25. Длительность полета – 3 часа 45 минут.

Стоимость билета без багажа стартует от 2,3 тыс. грн.

Рейс в Краков, согласно данным в системе бронирования Ryanair, будет осуществляться по понедельникам и пятницам. Из Кракова в Харьков самолет будет вылетать в 9:45, обратно вылет запланирован на 13:25. Длительность полета – 2 часа 5 минут.

Стоимость билета в одну сторону без багажа – от EUR60.

Как сообщалось, авиакомпания SkyUp начала выполнение рейсов из Одессы в Кутаиси (Грузия), а Ryanair открыла полеты из Харькова и Одессы.

Теги: #рейсы #авиакомпании #ryanair #skyup
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