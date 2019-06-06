Экономика

12:58 06.06.2019

Рада ратифицировала изменения в энергетическое приложение к Соглашению об ассоциации Украина-ЕС

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Рада ратифицировала изменения в энергетическое приложение к Соглашению об ассоциации Украина-ЕС

Верховная Рада Украины ратифицировала внесение изменений в приложение XXVII к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

За соответствующий законопроект на заседании парламента в четверг проголосовали 231 народный депутат.

"В обновленном приложении XXVII к Соглашению об ассоциации предусмотрены новые энергетические стандарты, которые приблизят Украину к полноправному членству в ЕС ", – заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе представления документа.

Она добавила, что в рамках обновленного приложения будет создан двухсторонний механизм мониторинга выполнения Украиной директив и регламентов в ЕС в сфере энергетики.

Как сообщалось, Европейская комиссия 19 марта 2019 года одобрила обновленное приложение №27 к Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, позволяющее синхронизировать энергетические рынки.

Обновленное приложение предусматривает обязательство Украины проводить консультации с Европейской комиссией о совместимости с положениями acquis ЕС (права ЕС) любого законодательного предложения в сфере энергетики. Верховная Рада не должна вводить в действие акты, касающиеся энергетических рынков, до завершения оценивания ЕК. В случае, если ЕК придет к выводу, что какой-либо проект закона не соответствует требованиям ЕС, парламент должен воздержаться от принятия документа.

Теги: #ратификация #рада #энергетика
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