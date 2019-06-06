Нефть торгуется в "медвежьем" тренде после обвала накануне

Цены на нефть слабо повышаются утром в четверг после резкого обвала в среду, вызванного скачком запасов топлива в США.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 кв подорожали на $0,18 (0,3%) - до $60,81 за баррель. На торгах в среду их цена упала на $1,34 (2,16%) и составляла на закрытие $60,63 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,13 (0,25%) - до $52,81 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $1,8 (3,37%), до $52,68 за баррель.

С последних максимумов, зафиксированных в апреле, цены на нефть упали более чем на 20%, что говорит о наступлении "медвежьего" тренда.

Как сообщалось, запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 6,77 млн баррелей, хотя аналитики в среднем ожидали снижения на 2 млн баррелей. Резервы бензина повысились на 3,21 млн баррелей на минувшей неделе, дистиллятов - подскочили на 4,57 млн баррелей.

В целом запасы нефти и нефтепродуктов в Штатах взлетели за неделю на 22 млн баррелей, что является рекордным ростом показателя за всю историю его подсчета, то есть с 1990 года, пишет агентство Bloomberg.

Рост запасов во многом объясняется увеличением нефтедобычи, которая на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки и составила рекордные в истории 12,4 млн б/с.

"Высокий уровень запасов пугает рынки, - говорит экономист Overseas-Chinese Banking Corp. Хауи Ли. - Также инвесторы поняли, что падение спроса будет сильнее, чем они ожидали, поскольку, как мы видим, США не собираются останавливаться и готовы начинать торговую войну с любой страной".

Аналитики Morgan Stanley ухудшили свои прогнозы для марок Brent и WTI на второй квартал. Теперь эксперты полагают, что средняя цена североморской марки в апреле-июне составит $65 за баррель, а не $75, как сообщалось ранее, тогда как североамериканская нефть будет стоить $57, а не $67 за баррель.