"Нафтогаз" должен снизить цену газа для населения на июнь на 800-900 грн за 1000 куб. м

НАК "Нафтогаз Украины" во исполнение принятого правительством в среду постановления должен уменьшить определенную им на июнь цену газа для населения 6299 грн за 1000 куб. м (здесь и далее без НДС) на 800-900 грн, заявил вице-премьер Владимир Кистион.

"Правительство также создало межведомственную группу для проверки формулы установления цены газа со стороны "Нафтогаза"… Будем исследовать вместе с депутатами фактические расходы "Нафтогаза" на природный газ для нужд населения", - цитирует его слова служба вице-премьера.

Кистион напомнил, что в связи с наметившимся весной в Европе снижением цен на газ, правительство наработало решение, поддерживаемое Международным валютным фондом, и обязал "Нафтогаз" продавать и населению газ дешевле.

"Монополист вместо того, чтобы… снизить цену, без каких-либо экономических аргументов, что противоречит рыночному тренду на понижение, поднял цены для промышленности. Это стало причиной увеличения цены на газ в июне для населения", - подверг критике НАК вице-премьер.

Он отметил, что новое решение Кабмина делает невозможным спекуляции "Нафтогаза" с ценами на газ, и с июня НАК обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок.

Как уточнил Кистион, первая из них – Минэкономразвития: средняя таможенная стоимость импортируемого газа, ожидаемая с мая, составляет 5600-5700 за 1000 куб. м без НДС, вторая - Украинская энергетическая биржа, где газ на июнь продавался по цене 5554 грн за 1000 куб. м.

По его словам, третий индикатор – Нафтогаз: газ для промышленности по предоплате, цена на который на июнь была установлена на уровне 5804 грн за 1000 куб. м, четвертый - цена ПСО (поставок по спецобязательтвам): на июнь рассчитана как 7185 за 1000 куб. м.

Как сообщалось, "Нафтогаз" в настоящее время устанавливает цену на газ для население как цену для промпотребителей за предыдущий месяц, а если она выше цены ПСО, то по цене ПСО. НАК уже сообщил, что в июле снизит цену на газ для нужд населения на 8% по сравнению с ценой на июнь – до 5803 тыс. грн за 10000 куб.м.