Экономика

20:13 05.06.2019

Крупнейший акционер "Астарты" докупил 152 тыс. акций компании

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Крупнейший акционер "Астарты" докупил 152 тыс. акций компании

Основатель и совладелец агрохолдинга "Астарта" Виктор Иванчик докупил 152 тыс. акций холдинга, увеличив долю в нем до 37,99%, сообщил холдинг на Варшавской фондовой бирже.

Согласно сообщению, принадлежащая Иванчику компания Albacon Ventures Limited докупила акции "Астарты" 3-4 июня.

В результате доля Иванчика увеличилась с 37,38% до 37,99%.

Как сообщалось, к концу 2018 года на казначейском счете "Астарты" находились 2,76% акций. Еще 36,26% ценных бумаг принадлежало Виктору Иванчику, 28,16% – канадской фингруппе Fairfax, 32,82% – другим акционерам.

"Астарта" после трех лет прибыльной работы в 2018 году получила чистый убыток EUR21,11 млн, связывая ухудшение финансовых показателей с неблагоприятной конъюнктурой как на рынке сахара, так и на рынке зерновых. Ее выручка сократилась на 18,8% – до EUR372,22 млн, а EBITDA – в 2,1 раза, до EUR56,87 млн. Экспорт снизился на 3 п.п. - до 56%.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в пяти областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 27 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Теги: #астарта #агрохолдинг #акции
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