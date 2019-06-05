Кабмин изменил формулу цены на газ для населения с целью ее максимального снижения

Кабинет министров изменил механизм формирования цены на природный газ, отпускаемый для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) с целью максимального снижения стоимости ресурса.

Соответствующее решение правительство приняло в среду.

Согласно проекту постановления, вынесенному на утверждение, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", для формирования стоимости газа для населения правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" использовать минимальное из четырех предложенных значений.

Первое значение: средняя стоимость импортного ресурса, сложившаяся в процессе его таможенного оформления (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению, публикуется Министерством экономического развития и торговли).

Второе значение: средневзвешенная цена месячного ресурса природного газа для газового месяца продажи/поставки по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже до начала этого газового месяца.

Третье значение: средняя арифметическая цена продажи "Нафтогазом" газа промышленным потребителям (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению.

Четвертое значение: цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по ПСО.

В свою очередь, в "Нафтогазе", реагируя на решение правительства, отметили, что уже снизили оптовую цену на внутреннем рынке в соответствии с изменениями цены импортного ресурса. Там также добавили, что в зависимости от тарифов на транспортировку и распределение конечная розничная цена ресурса для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 тыс. грн за 1 тыс. куб. м до 8,2 тыс. грн.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду заявил, что "Нафтогаз" вновь установил для населения цены, превышающие рыночный уровень и сообщил, что Кабмин обяжет НАК определить для населения цену на июнь в размере около 8 тыс. грн. за 1 тыс. куб. м, на июль – 7,7 тыс. грн.