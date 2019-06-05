Стратегия управления госдолгом предполагает в 2020г сокращение доходов от приватизации до 5 млрд грн

Стратегия управления государственного долгом предполагает сокращения доходов от приватизации в 2020 году до 5 млрд грн по сравнению с 17,1 млрд грн, предусмотренных в 2019 году.

Согласно проекту соответствующего правительственного постановления, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", в 2020-м и 2021 гг. поступления доходов от приватизации предполагаются на уровне 6 млрд грн в год.

Как сообщалось, по итогам января-мая 2019 года приватизация принесла в госбюджет 216,8 млн грн, что составляет 1,3% от планового годового показателя.

Госбюджет-2018 изначально предполагал поступление от приватизации 21,3 млрд грн, тогда как по итогам года эти поступления составили 268,7 млн.

Госбюджет в 2017-м и 2016 гг. также предусматривал по 17,1 млрд грн доходов от приватизации. Однако по итогам 2017 года поступило 3,4 млрд грн в основном за счет продажи блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа "СКМ" Рината Ахметова. Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн.