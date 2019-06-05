Экономика

16:05 05.06.2019

Госбюджет за 5 мес.-2019 выполнен с профицитом 8,6 млрд грн – Минфин

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Госбюджет за 5 мес.-2019 выполнен с профицитом 8,6 млрд грн – Минфин

Государственный бюджет за январь-май 2019 года выполнен с профицитом 8,6 млрд грн при утвержденном годовом показателе 90 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов в среду.

Доходы госбюджета за этот период были выполнены на 97,4% и составили 426,7 млрд грн с учетом поступлений прибыли НБУ в размере 17,3 млрд грн в мае, отметил Минфин со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Доходы общего фонда госбюджета за этот период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 11,6% – до 376,7 млрд грн, уточнил Мифнин.

В то же время ГКСУ ранее обнародовала данные, согласно которым госбюджет за январь-май 2019 по доходам недовыполнен на 2% относительно планового показателя. Недовыполнение по общему фонду относительно плана составило на 2,6%.

Причины недовыполнения госбюджета по доходам остались неизменными, например, сальдо доходов от НДС с произведенных в Украине товаров из-за увеличения возмещения НДС выполнено только на 78,2%.

"Более крепкий по сравнению с заложенным в бюджете курс гривни, ниже прогнозируемого объем импорта (в частности, газа) и введение льгот по уплате НДС на ввоз солнечных батарей негативно отразились на выполнении росписи поступлений от НДС с ввезенных в Украину товаров, которые составляли 88,9% от росписи", – отметил Минфин.

Среди других факторов, негативно повлиявших на выполнение доходной части бюджета, министерство указывает снижение производства табака и табачных изделий в январе-апреле, а также наполнение оптовыми компаниями внутреннего рынка этих товаров за счет значительных складских запасов.

Более низкие поступления от госпредприятий в форме трансферта части чистой прибыли (на 14,4% в годовом измерении) связаны с внедрением дифференцированного подхода к определению соответствующей доли в зависимости от профиля предприятия.

"Вместе с тем, доходы общего фонда госбюджета за этот период выросли на 11,6% год к году – до 376,7 млрд грн благодаря нескольким обстоятельствам. Во-первых, за пять месяцев НБУ перечислил в госбюджет 64,9 млрд грн, что на 17,3 млрд больше по сравнению с предусмотренным в законе о госбюджете на 2019 год уровнем. Во-вторых, доходы от НДФЛ выросли на 21,9% год к году вследствие повышения средней заработной платы", – пояснил Минфин.

В то же время поступления от налога на прибыль остались близкими к прошлогоднему уровню. Это, в частности, обусловлено занижением прибыли отдельными металлургическими предприятиями в первом квартале этого года, в частности, из-за снижения мировых цен на базовые металлы, без учета железной руды, на 9,4%, отмечают в Минфине.

Минфин также констатирует низкий уровень поступлений от приватизации – 216,8 млн грн, что составляет только 1,3% планового годового показателя.

Государственные заимствования в январе-мае 2019 года составили 182,2 млрд грн. Всего от размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 155,5 млрд грн, в частности в гривне – 103,2 млрд грн. При этом платежи по погашению госдолга составили около 176,2 млрд грн. Расходы по обслуживанию за этот период достигли 55 млрд грн.

"По состоянию на 3 июня 2019 года сумма средств на Едином казначейском счете составила 29,5 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах ГКСУ в гривневом эквиваленте 49,7 млрд грн, что в целом достаточно для обслуживания выплат государственного долга", – уточнил Минфин.

Теги: #госбюджет #украина #минфин
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