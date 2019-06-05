Экономика

15:52 05.06.2019

НБУ выдал "ГлобалМани" лицензию на осуществление валютных операций по переводу денежных средств

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НБУ выдал "ГлобалМани" лицензию на осуществление валютных операций по переводу денежных средств

Национальный банк Украины (НБУ) выдал ООО "ГлобалМани" лицензию на осуществление валютных операций по переводу денежных средств. 

Как сообщается на сайте НБУ, соответствующее решение регулятор принял 4 июня.

ООО "ГлобалМани" стало 19-м участником валютного рынка, получившим лицензию на осуществление валютных операций согласно закону "О валюте и валютных операциях".

Выданные на основании закона "О валюте и валютных операциях" лицензии на осуществление валютных операций будут действовать бессрочно, тогда как ранее генеральные лицензии на обмен валют выдавались сроком до трех лет.

НБУ предоставил возможность упрощенного переоформления лицензий всем участникам рынка обмена валют. Для этого небанковские финансовые учреждения должны подать небольшой пакет документов и вернуть оригинал генеральной лицензии. Регулятор принимает решение о переоформлении лицензии в течение двух месяцев после получения пакета документов.

Теги: #нбу #украина #лицензия
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